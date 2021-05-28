Дети Дурова попали в рейтинг богатейших наследников России по версии Forbes

Состояние миллиардера на 15 апреля этого года оценивалось в $17,2 млрд. У основателя Telegram двое детей, дочь и сын, 2009-го и 2010 года рождения соответственно. На каждого пришлось бы по $8,6 млрд потенциального наследства, написало издание.

Информацию о детях родители тщательно скрывают. Во время подсчета рейтинга Forbes узнал имя сына бизнесмена, его зовут Михаил. Обоих детей Дурову родила бывшая супруга Дарья Бондаренко. По данным журнала, он познакомился с ней в Санкт-Петербургском государственном университете, где учился на филологическом факультете.

Во время учебы в этом вузе он создал портал для студентов филфака spbgu.ru, рассказывал в новом документальном фильме о Дурове его однокурсник Максим Петренчук. Цитаты из фильма публиковал Forbes. Бондаренко училась на историческом факультете, возглавляла информационный комитет студсовета и была главным редактором газеты истфака “Студень”. Сейчас она живет в Барселоне.

Оценка состояния Дурова позволила его детям занять шестое место в списке.

Лидером рейтинга богатейших наследников по версии Forbes является Юсуф Алекперов, единственный сын крупнейшего акционера российской нефтяной компании “Лукойл” Вагита Алекперова. На второй строчке – Виктория Михельсон, дочь совладельца газовой компании “Новатэк” Леонида Михельсона и ее сводный брат-дошкольник. Третье место занял Джахангир Махмудов, он работает директором по трансформации в Уральской горно-металлургической компании (УГМК), которая принадлежит его отцу Искандеру Махмудову.

Контекст:

В 2006 году Дуров создал соцсеть “ВКонтакте”, а в 2014 году из-за конфликта с ФСБ продал свою долю в компании и уехал из России. Telegram бизнесмен основал в 2013 году. Forbes оценил стоимость мессенджера в $25 млрд с количеством пользователей до 500 млн.

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