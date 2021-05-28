На Донбассе ранен украинский военный – штаб ООС

Сообщается, что незаконные вооруженные формирования сегодня утром открывали огонь из минометов 82-го калибра, из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, из крупнокалиберных пулеметов, и сбросили с беспилотника два выстрела ВОГ-17.

“В направлении Песок противник применил стрелковое оружие. Вследствие вражеского огня один военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение”, – говорится в сообщении. Воину оперативно оказали домедицинскую помощь и эвакуировали в госпиталь, его состояние здоровья – удовлетворительное.

Накануне, 27 мая, зафиксировано девять нарушений режима прекращения огня. В результате обстрела украинских позиций один военнослужащий погиб – получил пулевое ранение, несовместимое с жизнью. Его звали Максим Полевой, он был командиром батальона 128-й отдельной горно-штурмовой бригады.

Сообщается, что оккупанты открывали огонь вблизи Песок, Причепиловки, Опытного, Новгородского, Марьинки, Новотошковского. Обстрелы велись из минометов 120-го и 82-го калибров, вооружения боевых машин пехоты, противотанковых пушек, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

“На обстрел российско-оккупационных войск наши воины открывали огонь. Обо всех фактах нарушений украинская сторона СЦКК проинформировала представителей СММ ОБСЕ”, – подчеркнули в сообщении.

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Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Виктор Муженко “ВВС News Україна” в интервью, которое было опубликовано 1 мая, говорил, что в 2021 году у украинских военных уже не менее 37 боевых потерь, в Вооруженных силах сообщали, что всего с момента объявления режима прекращения огня в июле 2020-го по 5 мая 2021 года погибло 99 военнослужащих, 34 из них – в боевой обстановке.

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