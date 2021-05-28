 

В Украине за сутки зафиксировано 3,3 тыс. новых случаев COVID-19, выздоровело вчетверо больше

28.05.2021, 8:26, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Среди заболевших – 169 ребенка и 77 медработников.

Выздоровели за сутки, по официальным данным – 13 298 человек, умерли – 156 человека, попали в больницу – 1 402 человека. 

Количество инфицированных с начала пандемии на сегодняшнее утро составило 2 196 673 человек, 50 232 пациентов скончались, 2 020 216 человек выздоровели.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (384), Днепропетровской (280), Львовской (251), Донецкой (228) и Киевской (221) областях.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1861434634019633

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

7 мая 2021 года тогдашний министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина вышла из третьей волны эпидемии. Он отмечал, что на пике эпидемии в больницах находилось 44 тыс. пациентов на кислородной терапии.

В Украине все эпидемические показатели улучшаются девятую неделю подряд, сообщали в Офисе президента 24 мая. По состоянию на 27 мая страна в “желтой” зоне эпидемической опасности, некоторые регионы частично соответствуют показателям “зеленой” зоны.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

05.03 / Вороны продемонстрировали способность планировать свои действия

29.10 / Марка MINI презентует три электрических модели

27.11 / Украина присоединилась к санкциям ЕС против ИГИЛ и “Аль-Каиды”

25.12 / Шойгу объявил 30 и 31 декабря выходными для военных

19.11 / Проект резолюции о признании Карабаха внесен в Сенат Франции

24.07 / Россия разрешила возобновить выдачу виз гражданам трех стран

26.03 / В ЦСКП обсудили новые требования договора власти и общества

05.03 / В Украину вернутся морозы и снег – Укргидрометцентр

26.01 / Завершилось проектирование новосибирского синхротрона «СКИФ»

11.02 / “Красотки made in Ukraine”. Киркоров встретился с Ани Лорак и Maruv в московском ресторане. Фото

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика