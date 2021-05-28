В Украине за сутки зафиксировано 3,3 тыс. новых случаев COVID-19, выздоровело вчетверо больше

Среди заболевших – 169 ребенка и 77 медработников.

Выздоровели за сутки, по официальным данным – 13 298 человек, умерли – 156 человека, попали в больницу – 1 402 человека.

Количество инфицированных с начала пандемии на сегодняшнее утро составило 2 196 673 человек, 50 232 пациентов скончались, 2 020 216 человек выздоровели.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (384), Днепропетровской (280), Львовской (251), Донецкой (228) и Киевской (221) областях.

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Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

7 мая 2021 года тогдашний министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина вышла из третьей волны эпидемии. Он отмечал, что на пике эпидемии в больницах находилось 44 тыс. пациентов на кислородной терапии.

В Украине все эпидемические показатели улучшаются девятую неделю подряд, сообщали в Офисе президента 24 мая. По состоянию на 27 мая страна в “желтой” зоне эпидемической опасности, некоторые регионы частично соответствуют показателям “зеленой” зоны.

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