WhatsApp в суде защитит конфиденциальность своих пользователей от «драконовских законов» индийского правительства

Компания WhatsApp пошла на необычный для себя шаг и подала в суд на индийское правительство из-за новых законов об интернете, пишет The Guardian. По мнению платформы, инициатива, которая обязывает её отказаться от защищающего переписки пользователей шифрования, нарушает конституцию страны и право граждан на частную жизнь.



Reuters

Компания WhatsApp подала в суд на индийское правительство из-за новых законов об интернете, которые, по словам платформы, нарушают конфиденциальность её пользователей, пишет The Guardian.

Законы об интернете, которые некоторые назвали «драконовскими», обеспечат индийским властям возможность более жёстко контролировать активность в сети, в том числе на платформах со сквозным шифрованием, вроде WhatsApp и Signal. Инициатива была принята в феврале и должна была вступить в силу начиная со среды 26 мая.

Новые законы требуют, чтобы WhatsApp в Индии отказался от шифрования, которое защищает сообщения от третьих сторон, и все переписки хранил в «отслеживаемой базе данных». Таким образом правительство сможет идентифицировать отправителя контента, который будет признан «противозаконным», и принять меры против такого пользователя.

Как обращает внимание The Guardian, это один из первых случаев, когда WhatsApp, мессенджер, который принадлежит Facebook, подал в суд на правительство какой-либо страны. Газета напоминает, что компания столкнулась со схожими проблемами и опасениями за конфиденциальность в Бразилии, что привело к неоднократным блокировкам платформы.

В Индии у WhatsApp есть более 400 миллионов пользователей, это весьма популярный мессенджер среди жителей страны. Платформа настаивает, что не будет хранить данные своих пользователей, тем самым нарушая их конфиденциальность. В своём иске, который компания подала в среду 26 мая, она настаивает, что новые законы нарушают индийскую конституцию и право граждан на частную жизнь.

«Некоторые правительства пытаются вынудить IT-компании находить тех, кто отправил определённое сообщение в защищённом мессенджере. Эта концепция называется «отслеживаемостью». WhatsApp намерен делать всё возможное, чтобы защитить конфиденциальность личных переписок пользователей, поэтому мы присоединяемся к тем, кто уже выступает против отслеживаемости», — сказала компания. Как отметил адвокат WhatsApp, «правительство, которое решает сделать обязательной отслеживаемость, по сути, навязывает новую форму массовой слежки. Чтобы отследить хотя бы одно сообщение, платформе надо будет отслеживать все. Нельзя никак предсказать, в отношении каких сообщений индийское правительство захочет провести расследование в будущем».

Со своей стороны индийские власти назвали иск WhatsApp «явным актом неповиновения» и обвинили компанию в «слабой попытке» в последнюю минуту помешать закону вступить в силу. Правительство настаивает, что новая инициатива не нарушает конституцию, а является примером «обоснованного ограничения» права на частную жизнь. По словам Министерства информации и технологий, некоторые широко распространяемые сообщения в WhatsApp в прошлом уже приводили к народным волнениям, поэтому выявление и наказание зачинщиков и отправителей изначальных сообщений — «в интересах общественности».

В среду индийское правительство также обратилось ко всем соцсетям, работающим на территории страны, и потребовало отчёта о том, как те соблюдают новые законы.