Незнакомцы на уроках и иглы в парке — родители в школе Сиэтла просят убрать лагерь бездомных

Родители детей, учащихся в начальной школе Бродвью-Томсон в Сиэтле, просят власти сделать что-нибудь с лагерем бездомных, который располагается буквально в паре метров от учебного заведения, передаёт Fox News. По словам родителей, они беспокоятся за своих детей, так как бездомные уже приходили на уроки, вламывались в школу, а парк неподалёку усеян шприцами.

Родители и учителя в начальной школе Сиэтла требуют ответов после того, как неизвестный мужчина вошёл в класс во время уроков. Это лишь очередной инцидент, заставляющий испытывать тревогу за безопасность детей в начальной школе Бродвью-Томсон. Только посмотрите на эту карту: эта школа находится буквально в паре метров от лагеря бездомных. Школа здесь слева, а справа — это где живут бездомные.

У нашего следующего гостя ребёнок учится в четвёртом классе этой школы. По его словам, ситуация в школе становится всё хуже и хуже. С нами на связь выходит Брайс Николлс. Доброе утро, Брайс.

БРАЙС НИКОЛЛС, родитель ребёнка из школы Бродвью-Томсон: Доброе утро, Эйнсли, как поживаете?

Всё хорошо. Мне жаль, что вы считаете, что теперь небезопасно посылать своих детей в школу. Что вы сейчас там наблюдаете?

БРАЙС НИКОЛЛС: Там находится несколько палаток, а также есть некоторое количество людей, которые занимаются противоправной деятельностью. По всему парку разбросаны гиподермические иглы. Озеро они используют в качестве своего персонального туалета. Они вламывались в школу; при этом школа неоднократно полностью закрывалась от внешнего мира из-за того, что у одного жильца лагеря оказался ствол. Там постоянно случаются драки. Ситуация полностью вышла из-под контроля.

Как получилось, что этот незнакомец проник в школу? Ведь в большинстве школ двери закрыты.

БРАЙС НИКОЛЛС: Насколько я понял, закрыты они были и в этот раз, однако одна из дверей не работала как надо, поэтому она была слегка приоткрыта. Так что проникнуть они смогли через неё.

Это не дело.

БРАЙС НИКОЛЛС: Согласен.

Бейсбольной команде не разрешают играть. Она ведь обычно играет в этом парке?

БРАЙС НИКОЛЛС: Да, там. Их видно из моей квартиры. Играют они довольно часто. Сначала родителям приходили письма с рекомендацией искать иглы перед тем, как начинать играть. Это ужасно. Такого в детском парке быть не должно.

Вы правы. Вы переехали туда в 2019 году. Вы сожалеете об этом решении?

БРАЙС НИКОЛЛС: Знаете, не сожалею. Город мне нравится, и думаю некоторые проблемы здесь решить реально. Я не считаю, что когда люди голодают или им приходится жить на улице, ёжась от холода и дождя, — это нормально. Однако жить рядом со школой, становясь источником проблем, — так не надо.

Что бы вы хотели попросить у местных властей?

БРАЙС НИКОЛЛС: Прежде всего, я бы хотел адресовать эту просьбу в школьный совет. Решение этого вопроса зависит от них. И я, и многие другие родители, и местные жители просят решить эту проблему. Лагерь необходимо переместить в другое место. Я бы хотел, чтобы эти люди попытались получить какую-то помощь, но, к сожалению, многие из них на это не пойдут.

Да, я вас понимаю.

Дата выхода в эфир 25 мая 2021 года.