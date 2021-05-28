 

Мнение: О чисто питерском переобувании на лету

28.05.2021, 7:52, Разное
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А вот это уже показатель. Можно даже сказать, маркер времени.

Если даже уже и такой человек переобувается…

Конечно, к Москве можно относиться, как угодно. В основном почему-то плохо. А хорошо – Москву попрекать за паразитизм (регион-донор, ага), суетность и низкую культуру быта. Но при этом всё же отчаянно мечтать переместить своё бренное тело в бескультурную столицу России.

Вот и сам Шнур – лидер приснопамятного «Ленинграда» Сергей Шнуров, запомнившийся в начале песенной карьеры местечковым гимном Северной Пальмире, а на излёте её выпустивший спецклип «Не хочу быть москвичом» – отличился.

Итак, на днях коренной петербуржец Сергей Шнуров… зарегистрировался в Москве. Об этом стало известно из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей. Если конкретнее, 18 мая он встал на учёт как индивидуальный предприниматель в московской налоговой инспекции.

И это означает, что лидер группировки «Ленинград» поменял и прописку. Речь идет об адресе постоянной либо временной регистрации. Их нужно указывать при подаче документов в ИФНС, причём регистрация ИП ведётся именно по территориальному признаку. «Искусственно разделить указанный в штампе паспорта адрес с адресом, указанным в государственном реестре, нельзя», — поясняет партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Станислав Данилов.

И что, опять пойдут разговоры, что #Москва высасывает из провинции таланты и #налоги?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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