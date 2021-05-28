Мнение: О самой позорной зависимости кумира миллионов

Даже самые великие – прежде всего, люди. Со своими слабостями, зависимостями, комплексами. Порой милыми и невинными, но куда чаще – постыдными. Это правило не знает исключений. Однако и тут могут быть нюансы.

Например, зависимость первого президента России Бориса Ельцина от алкоголя, в иной ситуации даже и простительная, обошлась России дорого и где-то позорно. А что с его преемником?

Недавние события побудили по-новому оценить такой вот медицинский факт.

Отношения России с Беларусью в последнее время похожи на тяжёлую форму патологической созависимости. Вот представьте семью, где мать-одиночка вырастила непутёвого сына, который пьёт, дебоширит, имеет приводы в отделение за хулиганство. Общественность и полиция сбились с ног, не знают, что делать с хулиганом. Но мать, которую собственный отпрыск давно достал так, что иной раз хочется пристрелить, каждый раз отмазывает непутевого деточку: всё же какой-никакой, а «своя кровь».

Точно также нынешний российский президент Владимир #Путин зависит от своего белорусского коллеги. Инцидент с лайнером RyanAir, в котором Россия вновь заступилась за Беларусь, приняв на себя груз неизменных потерь, напомнил об этом вновь.

Более того, и в этот раз, как и несколько месяцев назад, лукавый «батька» ничего не говорил о союзном государстве и Евразийском экономическом союзе, более того, недвусмысленно высказался против возможной унии. Совершенно откровенно Александр #Лукашенко заявил, что не видит перспектив объединения России и Беларуси, а сама инициатива такого объединения стала бы «подарком коллективному Западу». Ну а реплики про «углубление интеграции» из его уст уже давно воспринимаются как попытки получить от Кремля очередную компенсацию. В данном случае – за потерянные миллиарды от вероятных санкций и возможного приостановления транзита товаров. И ещё крепкий картошек снова подчеркнул, что не готов отказаться от многовекторности – то есть, от лавирования между Москвой и Пекином за счёт российского бюджета.

А Россия все эти вещи спокойно проглотила. И снова вписалась за своего, пусть и своенравного. Экономические последствия этого уже начали проявляться. В Лондоне уже заговорили о необходимости ввести санкции против России за действия «последнего диктатора Европы», а европейские авиакомпании отменяют и сокращают свои рейсы в РФ, если те пролегают через Беларусь. Помимо прочего, это ещё и недополученные сборы…

Вот и выходит, что #Россия – ядерная держава и великая нация – в настоящий момент практически в заложниках у Беларуси. Александру Лукашенко, по большому счету, терять уже нечего, мосты сожжены. Но своими эскападами он каждый раз подставляет Москву. Которая… с кротостью и смирением, более уместными в других ситуациях, снова и снова старается защитить…

Но почему Владимир Путин позволяет годами сохраняться этой патологической зависимости от батьки, притом что экономически именно #Беларусь зависит от России?

—