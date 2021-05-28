Неотропические речные выдры в Бразилии общаются в богатом вокальном диапазоне

Одиночные речные выдры в Бразилии используют богатый репертуар вокализаций во время игр и конфликтов, согласно исследованию, опубликованному 26 мая в журнале с открытым доступом. PLOS ONE, Сабрина Беттони, Tecumseh Fitch и коллеги из Венского университета.

Подсемейство выдр включает 13 видов хищных водных млекопитающих, ведущих социальный образ жизни от полностью уединенного до очень стадного. Самый социальный вид этой группы, гигантская выдра, обладает сложным репертуаром вокализаций, который широко изучен, но социальные призывы у других видов выдр изучены хуже.

Исследователи записали вокализации и наблюдали за поведением шести неотропических речных выдр в неволе (Lontra longicaudis) в Projeto Lontra, остров Санта-Катарина, Бразилия. Анализ почти 1000 звонков выявил шесть четко различимых типов звонков на частотах от 90 до 2500 Гц, которые выдры использовали в различных социальных контекстах. Например, гармонические звуки, такие как высокочастотное «щебетание» и низкочастотное «хихиканье», использовались, в основном, мужчинами, чтобы укрепить социальные связи или просить пищу.

Самки часто издавали «писки» малой амплитуды во время социального ухода или игры, выдыхая «ха-ха», чтобы выразить тревогу по поводу нового объекта, и высокочастотные крики, чтобы пожаловаться — как во время игры, так и в более агрессивных контекстах. Оба пола часто использовали тональное низкое «рычание» в качестве предупреждения в спорах из-за еды или личного пространства.

Это первый раз, когда был официально описан вокальный репертуар неотропической речной выдры — одиночного вида, обитающего в Центральной и Южной Америке. С шестью типами криков их вокальная сложность является промежуточной между уединенной североамериканской речной выдрой (Выдра канадская; 4 типа звонка) и очень социальная гигантская выдра (Pteronura brasiliensis; 22 типа звонков). Авторы говорят, что лучшее понимание вокализации неотропических речных выдр может позволить защитникам природы использовать акустические записи для наблюдения за этим неуловимым вымирающим видом.

Авторы добавляют: «Неотропическая речная выдра обладает богатым вокальным репертуаром, по крайней мере, с шестью различными типами криков, аналогичными по сложности другим видам одиночных выдр, но менее сложными, чем у социальной гигантской выдры. Несмотря на различия в социальном, филогенетическом и экологическом отношениях. , L. longicaudis, по-видимому, обладает вокализацией, гомологичной голосам других выдр (например, ха и чириканье), что указывает на филогенетическую инерцию в коммуникативном репертуаре выдры ».