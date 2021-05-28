Японец рассказал, что видел легендарного речного монстра Каппу

Иногда каппы изображаются просто как озорные существа, но чаще как нечто злобное и склонное к кровавому насилию. Они любят нападать на одиноких путников, которые подходят к реке, чтобы утолить жажду, а еще на купальщиков, которых они затаскивают под воду.

Реки и озера Японии издавна слыли пристанищем самых разных мифических существ, самым популярных из которых был Каппа.

По своему внешнему виду каппа похож сразу на человека (или обезьяну), рептилию и черепаху. Он ходит на двух ногах и признается многими не как персонаж сказок, а как реальное существо – то есть криптид.

Подробности внешности каппы разнятся в зависимости от давности наблюдений и конкретной местности, но есть некоторые основные черты: он размером с 6-10-летнего ребенка, на спине есть панцирь вроде черепашьего, между пальцами рук и ног есть перепонки, а рот больше похож на черепаший клюв, иногда наполненный острыми зубами.

На голове у каппы обычно копна волос, но на макушке часто присутствует круглая залысина, якобы в ней содержится какая-то жидкость, которая и придает каппе множество сверхъестественных способностей. Иногда упоминается, что все тело каппы от головы до ног покрыто волосами.

Иногда каппы изображаются просто как озорные существа, но чаще как нечто злобное и склонное к кровавому насилию. Они любят нападать на одиноких путников, которые подходят к реке, чтобы утолить жажду, а еще на купальщиков, которых они затаскивают под воду и вытягивают из них жизненную силу.

Еще ходят жуткие истории о том, что каппа может напасть на человека и своими когтистыми руками вырвать из него внутренности через задний проход.

В некоторых районах Японии каппу считали существом, которое может помогать людям, они считались хорошими лекарями и умели лечить раны и болезни. А еще считается, что каппа обожает огурцы и поэтому многие путешественники в прежние времена носили с собой огурцы, чтобы при случае задобрить ими каппу.

Все это звучит конечно очень интересно, но больше похоже на сказки и предания, чем на что-то реальное. Однако иногда находились очевидцы, уверяющие, что лично видели каппу. В том числе один такой случай недавно рассказал исследователь аномальных явлений Брент Свансер, живущий в Японии.

Очевидец попросил не разглашать свое имя (будем звать его Таро), а также место, где все это случилось, упомянув лишь, что это была небольшая деревня возле реки. Дом очевидца располагался недалеко от берега.

Однажды 10-летний сын Таро вернулся вечером с прогулки очень взволнованный. Он вбежал в дом и стал говорить отцу, что увидел возле воды странную фигуру, которая была без одежды и имела зеленую кожу и "лицо, как у лягушки".

Эта фигура стояла на камне на берегу, а потом прыгнула с камня в воду и скрылась из вида. Мальчик подошел поближе и увидел, что камень весь в мокрых пятнах, то есть было похоже, что что-то в самом деле вылезало на него из воды.

Мальчик не увидел рядом с камнем ничего необычного, на берегу не было никаких странных следов, однако он был уверен, что ему не показалось.

Таро выслушал его, а потом пошел сам к реке посмотреть, что там такое. Он тоже не нашел следов и увидел лишь мокрый камень, после чего сказал сыну, что тому просто что-то померещилось в темноте.

Однако история на этом не закончилась.

В следующие выходные Таро отправился на берег реки, чтобы порыбачить, как он делал почти каждые выходные. Был теплый ясный день, который казался подходящим для рыбалки, поэтому ему быстро удалось поймать несколько рыб и положить их в ведро, которое было с ним.

Недалеко от него была заводь и он подумал, что может быть там водится рыба покрупнее, поэтому ушел туда и закинул удочку. Свои вещи и ведро с рыбами он оставил на прежнем месте.

Это была очень сельская местность, где не было никого, кроме него, поэтому он расслабился и просто сидел и слушал звуки сельской местности, насекомых, птиц и жужжание цикад.

Внезапно он услышал еще один звук и он его очень удивил, так как казался очень неуместным здесь. Это поначалу звучало как необычно громкое кваканье, после чего последовало то, что звучало как глубокое откашливание, и звучало так, будто оно исходило из того места, где Таро оставил свои вещи.

"Сначала я ничего не увидел, а потом снова услышал это кваканье, на этот раз громче и не похожее на то, что я слышал раньше. Я начал возвращаться, чтобы посмотреть что там такое. Вот когда я это разглядел. Он медленно выполз из воды, и я был шокирован увиденным.

Он был невысоким, похожим на ребенка, с блестящей зеленоватой кожей, не чешуйчатой, но, возможно, больше похожей на резину. У него было округлое тело с пузом и длинными мускулистыми руками, которые заканчивались перепончатыми огромными ладонями. Ног я поначалу не увидел.

Его морда была, как сказал мой сын, как у лягушки, только удлиненная, похожая на собачью. У него не было ушей, которые я мог видеть, и были две дыры в морде, которые, казалось, были ноздрями. Рот был исключительно широким, а глаза очень большими и круглыми. Существо смотрело прямо на меня.

Оно снова прохрипело что-то, и это, что я теперь думаю, было для меня предупреждением. Я остановился как вкопанный. Затем существо медленно выползло из воды на двух длинных сужающихся ногах, но одна из ног, казалось, была ранена, так как оно, казалось, хромало.

Оно подошло прямо к моему ведру с рыбой и уставилось на него своими большими глазами, затем снова посмотрело на меня, чтобы снова квакнуть, прежде чем залезть в ведро, чтобы взять одну из моих рыб, которую он сунул в рот. Потом он взял вторую рыбу.

После этого он в последний раз прохрипел и прыгнул в воду, чтобы исчезнуть. Вскоре я понял, что точно знаю, что я видел. Это был каппа", – рассказал Таро.

Далее Таро осмотрел место, где это было, и увидел на песке странные следы с перепончатыми лапами, не похожие на следы тех животных, что тут обитают.

После этого Таро или его сын больше никогда не видели каппу, словно он исчез насовсем. Есть грустное предположение, что поскольку каппа был ранен и одна его нога плохо работала, он не мог нормально ловить себе добычу в реке, поэтому и воспользовался рыбой из ведра рыбака. А потом он наверное погиб.