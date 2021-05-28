Министр энергетики США назвала российский газ «самым грязным» на Земле

Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм в ходе слушаний в комитете Палаты представителей американского Конгресса по науке, космосу и технологиям заявила, что получаемый в РФ природный газ якобы является «самым грязным» на Земле.

Отвечая на вопрос о санкциях в отношении «Северного потока – 2», Грэнхолм заявила, что российский газопровод якобы «транспортирует самый «грязный» на Земле природный газ без какого-либо соблюдения безопасности по выбросам метана», передает РИА «Новости».

«Это плохо для нашего климата», – сообщила американская чиновница. Глава Минэнерго США заявила, что Соединенные Штаты считают газопровод «Северный поток – 2» «очень опасным» и выступает против этого проекта.

Ранее Белый дом признал невозможность помешать завершению строительства «Северного потока – 2». Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в интересах Соединенных Штатов приостановить санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG, его главы и работников. При этом Вашингтон решил ввести новые санкции против российских организаций и судов, участвующих в строительстве.

Напомним, в мае 2019 года сразу два представителя министерства энергетики США назвали американский СПГ «свободным газом» и «молекулами американской свободы». В Совфеде высмеяли сравнение американского СПГ с «молекулами свободы».