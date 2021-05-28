 

Пушков высмеял слова главы Минэнерго США о «грязном» российском газе

28.05.2021, 6:34, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление министра энергетики США Дженнифер Грэнхолм о том, что российский природный газ якобы «самый грязный» на Земле, и предложил объявить поставляемый в Европу американский газ «молекулами свободы».

«Эта дама, выдающая себя за специалиста, забыла упомянуть, что американский газ, прибывающий в Европу, в отличие от российского, еще и состоит из «молекул свободы». Иначе в ее оценках как министра энергетики США чего-то не хватает. Но уверен, что она так и считает. Просто сказать забыла», – написал Пушков в своем Telegram-канале.

Ранее Белый дом признал невозможность помешать завершению строительства «Северного потока – 2». Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в интересах Соединенных Штатов приостановить санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG, его главы и работников. При этом Вашингтон решил ввести новые санкции против российских организаций и судов, участвующих в строительстве.

Напомним, в мае 2019 года сразу два представителя министерства энергетики США назвали американский СПГ «свободным газом» и «молекулами американской свободы». В Совфеде высмеяли сравнение американского СПГ с «молекулами свободы».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

29.07 / Россиянам дали советы по выбору качественного сыра

10.03 / В кабинете министров США главное — этническая принадлежность

19.09 / Умер барабанщик Оззи Осборна и Uriah Heep Ли Керслейк

13.10 / “Появлялся он непросто”. У 49-летнего Бараца родился сын

03.02 / Новый плавающий танк «Спрут-СДМ1» начали испытывать в Сибири

09.07 / “Не советовал бы регулировать деятельность онлайн-СМИ”. Бельгийский эксперт подверг критике украинский законопроект “О медиа”

21.07 / Луцкий террорист бросает из автобуса взрывпакеты

05.09 / МВД Белоруссии рассказало об уголовных делах за угрозы силовикам

02.09 / Член ОП: В поручениях президента затронуты важнейшие грани жизни людей и развития общества

15.04 / Миллионы долларов и 100 шекелей. ВАКС арестовал имущество, изъятое во время обысков по делу брата Вовка

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика