 

Никита Джигурда рассказал об умении контролировать оргазм благодаря брату

28.05.2021, 6:32, Разное
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Актер Никита Джигурда раскрыл некоторые подробности своей личной жизни. Многие годы назад эпатажная звезда научился контролировать оргазм благодаря своему родному брату.
Актер Никита Джигурда многим известен не только ролями в театральных спектаклях и кинофильмах. То и дело 60-летний артист попадает в неоднозначные ситуации, неосторожно высказываясь о тех, или иных личностях или событиях. В своем новом заявлении он пояснил об умении контролировать оргазм.

Как оказалось, такому мастерству Никиту Джигурду обучил его родной брат. Подобную технику использовали еще императоры Древнего Китая, сквозь столетия умение избегать эякуляции дошло и до современности. По признанию актера и барда, его первая половая близость с девушкой произошла после окончания школы.

На то время будущий кумир миллионов увлекался спортивной греблей и даже завоевал чемпионский титул. Его избранницей была девушка из команды байдарочниц. До этого Никита Джигурда, с его слов, хорошо проштудировал теорию «Камасутры», потому не преминул возможностью приобрести практический опыт. Благодаря урокам старшего брата, актер до сих пор успешно контролирует время наступления оргазма во время секса.

Источник: inforeactor.ru



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