Мнение: Россия продолжает блокировать рейсы в обход Белоруссии

Россия продолжила отменять рейсы Air France в обход Белоруссии.

Завтрашний рейс из Парижа в Москву в обход картофельной страны также не будет допущен в российское воздушное пространство.

Ранее, та же участь постигла и самолет австрийской авиакомпании. Австрия уже просит разъяснений по этой ситуации.

На фоне этого Белоруссия просит у России восстановления авиасообщения в полном объеме (сокращено из-за коронавируса) и помощи с развитием новых маршрутов (в Сочи и Краснодар – тут мелочится не надо – надо сразу рейсы в Симферополь открывать, в Крыму сейчас хорошо).

МИД РФ заявил по этому поводу, что в случае с давлением на Белоруссию Запад ведет себя неприлично. Мишустин прибывший в Минск накануне встречи Лукашенко и Путина, также выступил в поддержку Белоруссии.

А тут еще и "Друг Реджеп" воткнул свой ятаган в спину противников Батьки заявив, что НАТО не следует коллективно выступать против Белоруссии и требовать освобождения политических заключенных. Соответственно, при такой позиции Эрдогана принять консолидированное решение НАТО по Белоруссии будет затруднительно. "Друг Реджеп" явно рассчитывает, что этот прогиб будет засчитан в Москве и в июне Москва возобновит авиасообщение с Турцией, дабы турецкая туристическая отрасль не лишилась доходов от российских туристов. А вы говорите, свобода, демократия, воздушное пиратство. Есть вещи поважнее.

Между тем, эстонский самолет сегодня, как обычно, прилетел в Минск. Эстонцы пока что прикидываются шлангом, ввиду чего, на фоне обвала белорусского транзита через Латвию и Литву (с переориентацией на Россию), транзит через Эстонию и товарооборот остаются плюс-минус на том же уровне. Но если их будут нагибать из Брюсселя, то и транзит через Эстонию благополучно уйдет в Усть-Лугу. Судя по решению закрыть небо для белорусских авиакомпаний, эта ситуация также в ближайшие дни изменится, также к выгоде России.

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