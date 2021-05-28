 

Чиновники просят Путина запретить самогонные аппараты

28.05.2021, 6:10, Разное
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Аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей России Бориса Титова предложил запретить открытую продажу самогонных аппаратов в стране. Чиновники считают, что это поможет в борьбе с нелегальным алкогольным рынком.

Соответствующую идею президенту России Владимиру Путину изложил общественный омбудсмен Игорь Косарев в докладе о состоянии отечественного рынка подакцизных товаров. В документе Косарев пояснил, что самодельный алкоголь нередко производится гражданами не для своих потребностей, а для продажи, сообщает Ura.ru.



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