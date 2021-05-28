 

17 фото звёзд в стиле «тогда и сейчас», показывающих, как время отразилось на их лицах

28.05.2021, 5:46, Разное
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Всё меняется со временем и не остаётся неизменным. И даже те вещи, которыми никто не пользуется десятилетиями тоже ветшают и дряхлеют. Конечно, человека нельзя сравнивать с неодушевлённой вещью, но мы живые организмы, которые, к сожалению, также подвержены изменениям и изнашиванию. Сегодня мы хотим показать вам, как с годами изменились лица и тела звёзд, которым доступны дорогостоящие косметологические процедуры и средства для продления молодости, чтобы вы убедились в том, что они тоже меняются и стареют.

Моника Беллуччи 90-е / 2021

Кайли Дженнер 2013 / 2020

И как изменилась её фигура за это время

Шакира 1999 / 2021

Мэттью Макконехи 00-е / 2020

Мэттью Макконехи 00-е / 2020

Кейт Бланшетт 90-е / 2020

Адель 2008 / 2020

Мадонна 2014 / 2020

Деми Мур 80-е / 2021

Анджелина Джоли 90-е / 2021

Ким Кардашьян и трансформация её фигуры 2011 / 2020

Сальма Хайек 1995 / 2021

Бейонсе и трансформация её фигуры 2003 / 2021

Кристина Риччи 00-е / 2020

Дженис Дикинсон 1978/ 2021

Бритни Спирс 1998 / 2020



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