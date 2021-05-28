 

Поиск гравитационных волн Без шума Охота на барабан

28.05.2021, 5:44, Разное
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Охота на невиданный ранее «гул» гравитационных волн, вызванных загадочными нейтронными звездами, стала намного проще благодаря международной группе исследователей.

Гравитационные волны были обнаружены только при столкновении черных дыр и нейтронных звезд, крупных космических событий, вызывающих огромные всплески, которые колеблются в пространстве и времени.

Исследовательская группа, в которую входят ученые из LIGO Scientific Collaboration (LSC), Virgo Collaboration и Центра гравитационной астрофизики (CGA) при Австралийском национальном университете (ANU), теперь обращает внимание на вращающиеся нейтронные звезды, чтобы обнаружить волны.

В отличие от массивных всплесков, вызванных столкновением черных дыр или нейтронных звезд, исследователи говорят, что одиночные вращающиеся нейтронные звезды имеют выпуклость или «гору» высотой всего в несколько миллиметров, которая может производить устойчивый постоянный поток или «гул» гравитационных волн.

Исследователи используют свои методы, которые впервые обнаружили гравитационные волны в 2015 году, чтобы запечатлеть этот устойчивый саундтрек звезд поверх громового шума столкновения массивных черных дыр и плотных нейтронных звезд.

Говорят, это все равно, что пытаться поймать писк мыши посреди стада слонов.

В случае успеха это будет первое обнаружение гравитационного волнового события, которое не связано со столкновением массивных объектов, таких как черные дыры или нейтронные звезды.

Заслуженный профессор ANU, Сьюзан Скотт из Исследовательской школы физики ANU, сказала, что столкновение плотных нейтронных звезд вызвало «всплеск» гравитационных волн, пробегающих по Вселенной.

«Нейтронные звезды — загадочные объекты», — сказал профессор Скотт, также главный исследователь Центра передового опыта ARC по открытию гравитационных волн (OzGrav).



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