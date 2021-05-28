Бразильский стартап QuintoAndar получил 300 млн долларов при оценке в 4 млрд долларов

Fintech и proptech — это два сектора, в которых наблюдается стремительный рост в Латинской Америке, поскольку финансовые услуги и недвижимость — это две категории, особенно остро нуждающиеся в инновациях в регионе.

Бразильская компания QuintoAndar, разработавшая рынок недвижимости, ориентированный на аренду и продажу, за последние годы продемонстрировала впечатляющий рост. И сегодня компания proptech из Сан-Паулу объявила о завершении раунда финансирования серии E в размере 300 миллионов долларов, который оценивается в впечатляющие 4 миллиарда долларов.

Раунд примечателен по нескольким причинам. Во-первых, оценка — высокая по любым стандартам, но особенно для компании из Латинской Америки — представляет собой увеличение в четыре раза по сравнению с тем, когда QuintoAndar собрал серию D на 250 миллионов долларов в сентябре 2019 года.

Также стоит отметить, кто поддерживает компанию. Компания Ribbit Capital из Кремниевой долины возглавила финансирование серии E, в которое также входило участие инновационного фонда SoftBank, ориентированного на Латинскую Америку, LTS, Maverik, Alta Park, нераскрытого американского фонда управления активами с более чем 2 триллионами долларов в AUM, Kaszek Ventures, Dragoneer и партнер Accel Кевин Эфруси.

Поддерживая такие компании, как Coinbase, Robinhood и CreditKarma, Ribbit Capital исторически фокусировался на начальных инвестициях в сфере финансовых технологий. Его ставка на QuintoAndar представляет собой четкую веру в то, что строит компания, а также ее уверенность в планах стартапа по выходу из своей текущей модели в универсальный магазин недвижимости, который также предлагает услуги по ипотеке, титулу, страхованию и условному депонированию.

В результате последнего раунда общая сумма привлеченных средств QuintoAndar с момента его создания в 2013 году составила 635 миллионов долларов.

Партнер Ribbit Capital Ник Хубер сказал, что Quintoandar за эти годы создал «уникальный и пользующийся доверием бренд в Бразилии» для тех, кто ищет место, которое можно назвать своим домом.

«Если вы хотите купить или арендовать, QuintoAndar может поддерживать клиентов на протяжении всего процесса транзакции: от просмотра проверенных запасов до подписания окончательных контрактов», — сказал Хубер TechCrunch. «Способность обслуживать потребности клиентов на всех этапах жизни и делать это от начала до конца является уникальной возможностью как в Бразилии, так и во всем мире».

QuintoAndar описывает себя как «комплексное решение для долгосрочной аренды», которое, помимо прочего, связывает потенциальных арендаторов с арендодателями и наоборот. В прошлом году он также расширился, подключив покупателей к продавцам.

TechCrunch побеседовал с соучредителем и генеральным директором Габриэлем Брага, и он поделился подробностями о росте, который привлек такую ​​группу высокопоставленных инвесторов.

Как и большинство других предприятий по всему миру, QuintoAndar приготовился к худшему, когда в прошлом году разразилась пандемия COVID-19, особенно с учетом того, что одной из основных сфер его деятельности является гарантия арендной платы арендодателям на своей платформе.

«Вначале мы боялись последствий кризиса, но мы смогли выполнить взятые на себя обязательства», — сказал Брага. «Оглядываясь назад, можно сказать, что пандемия стала серьезным испытанием для нашей бизнес-модели, она подтвердила силу и защищенность нашей кредитной истории и укрепила наше ценностное предложение для арендаторов и домовладельцев. Так что после первых пугающих моментов мы действительно почувствовали себя еще более уверенными в бизнесе, который мы строим ».

QuintoAndar описывает себя как «удаленного лидера рынка» с более чем 100 000 единиц аренды под управлением и около 10 000 единиц новой аренды в месяц. Его арендная площадка работает в 40 городах по всей Бразилии, а рынок жилья — в 4. Частью его планов с новой столицей является выход на новые рынки в Бразилии, а также в Латинской Америке в целом.

Стартап утверждает, что менее чем за год QuintoAndar удалось собрать самый большой инвентарь среди платформ цифровых транзакций. Сейчас он предлагает на продажу более 60 000 объектов недвижимости в Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро, Белью-Оризонти и Порту-Алегри. Чтобы лучше понять рост компании на этой стороне своей платформы: за первый год работы QuintoAndar закрыла более 1000 транзакций. В настоящее время он превысил отметку в 8 000 транзакций в годовом исчислении, увеличившись от 50% до 100% за квартал.

Что касается арендной части своего бизнеса, Брага сказал, что QuintoAndar управляет более чем 100 000 объектов аренды и закрывает около 10 000 новых объектов аренды в месяц. По словам Браги, компания нерентабельна, поскольку она ориентирована на рост, хотя ее юнит-экономика особенно благоприятна на определенных рынках, таких как Сан-Паулу, который частично финансирует ее рост в других городах.

Теперь компания с 2000 человек планирует начать глобальную экспансию с планами выйти на мексиканский рынок в конце этого года. При этом Брага сказал, что QuintoAndar ищет талантливых специалистов со всего мира.

«Мы хотим много инвестировать в наши продукты и технологии», — сказал он. «Таким образом, мы пытаемся привлечь больше людей старшего возраста из-за рубежа по всему миру».

Немного истории

Генеральный директор Брага и технический директор Андре Пенья пришли к идее QuintoAndar после получения степени MBA в Стэнфордском университете. Как и многие стартапы, компания была основана из личного «кошмара» Браги — в данном случае попытки снять квартиру в Сан-Паулу.

Он вспоминает, что процесс поиска был трудным, поскольку в Интернете было недостаточно информации, и арендаторы были вынуждены предоставить поручителя или соавтора из того же города или оплатить страховку аренды, которую Брага назвал «очень дорогой».

«В целом, я чувствовал, что это был очень неэффективный и фрагментированный процесс без прозрачности или технологий», — сказал мне Брага во время последнего повышения в компании. «Это было связано со всеми этими трениями и высокими затратами, нужно было решить только реальные осязаемые проблемы».

Так родилась концепция QuintoAndar (что на португальском дословно можно перевести как «Пятый этаж»).

«Постепенно мы создали платформу, которая единообразно объединила поставки и запасы», — сказал Брага.

По словам Браги, компания впервые перешла на этап поиска в Интернете. Это также избавило арендаторов от необходимости предоставлять поручителя, тем самым сэкономив им деньги. С другой стороны, QuintoAndar также помогает защитить домовладельца, гарантируя, что он будет получать арендную плату «вовремя каждый месяц», — сказал Брага.

Было интересно наблюдать за тем, как компания развивается и растет с течением времени, так же как было интересно наблюдать, как в последние годы стартап-сцена в регионе взрослеет и процветает.