 

В Госдуме отреагировали на призыв ЕС немедленно освободить осужденных за терроризм в России

28.05.2021, 5:36, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запад пытается оправдать экстремизм на территории России, это следует из призыва представителя внешнеполитической службы ЕС Петера Стано к «немедленному освобождению» осужденных за терроризм российским судом, сообщил глава Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела Василий Пискарев.

Стано в своем Twitter, прокомментировал решение Верховного суда РФ оставить в силе приговор обвиненному по делу об участии в деятельности ячейки запрещенной в РФ международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир» Эмиру-Усеину Куку. Представитель ЕС потребовал «немедленно и безоговорочно освободить» его и других осужденных.

«Еще одно подтверждение систематического оправдания и поддержки официальными лицами Запада экстремистов и террористов на территории нашей страны», – приводятся в Telegram-канале думской комиссии слова Пискарева.

В свою очередь член временная комиссия СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Эдуард Исаков также отметил, что
«официальные лица стран Запада не перестают удивлять своей открытой поддержкой экстремистских и террористических организаций».

«Указанный житель [Эмир-Усеин Куку] был осужден судом за причастность к террористической организации Хизб ут-Тахрир. Подобные заявления являются неприемлемой попыткой оказать давление на российскую систему правосудия. Особое возмущение вызывает циничная поддержка экстремизма под прикрытием риторики о поддержке правозащитной деятельности и защите прав отдельных этнических групп», – цитирует Исакова Telegram-канал комиссии Совфеда.

Напомним, в ноябре 2019 года Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил шестерых жителей Крыма, обвиняемых в участии в деятельности ячейки запрещенной в РФ международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир» к срокам от 7 до 19 лет колонии строгого режима. Эмир-Усеин Куку был приговорен к 12 годам колонии строгого режима.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

01.07 / Участки для финального дня голосования по Конституции открылись в Москве

11.12 / На Украине призвали «отселить» из Крыма «лояльных» и забрать полуостров силой

12.03 / Минтруд разъяснил новые правила выплат на детей

21.05 / Экономика: Кто виноват в росте цен на продукты

18.12 / Эксперт: Президент направил важный сигнал поддержки семьям с детьми

23.11 / Сотни тел умерших от COVID-19 с весны не могут захоронить в Нью-Йорке

29.08 / В РФ могут разрешить въезд иностранцам для получения образования

18.08 / Видео: Почему Лукашенко не Чаушеску

31.12 / «Британский» штамм коронавируса ударил по Ирландии

14.07 / В Москве за сутки умерли 29 пациентов с коронавирусом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика