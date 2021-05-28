В Госдуме отреагировали на призыв ЕС немедленно освободить осужденных за терроризм в России

Запад пытается оправдать экстремизм на территории России, это следует из призыва представителя внешнеполитической службы ЕС Петера Стано к «немедленному освобождению» осужденных за терроризм российским судом, сообщил глава Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела Василий Пискарев.

Стано в своем Twitter, прокомментировал решение Верховного суда РФ оставить в силе приговор обвиненному по делу об участии в деятельности ячейки запрещенной в РФ международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир» Эмиру-Усеину Куку. Представитель ЕС потребовал «немедленно и безоговорочно освободить» его и других осужденных.

«Еще одно подтверждение систематического оправдания и поддержки официальными лицами Запада экстремистов и террористов на территории нашей страны», – приводятся в Telegram-канале думской комиссии слова Пискарева.

В свою очередь член временная комиссия СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Эдуард Исаков также отметил, что

«официальные лица стран Запада не перестают удивлять своей открытой поддержкой экстремистских и террористических организаций».

«Указанный житель [Эмир-Усеин Куку] был осужден судом за причастность к террористической организации Хизб ут-Тахрир. Подобные заявления являются неприемлемой попыткой оказать давление на российскую систему правосудия. Особое возмущение вызывает циничная поддержка экстремизма под прикрытием риторики о поддержке правозащитной деятельности и защите прав отдельных этнических групп», – цитирует Исакова Telegram-канал комиссии Совфеда.

Напомним, в ноябре 2019 года Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил шестерых жителей Крыма, обвиняемых в участии в деятельности ячейки запрещенной в РФ международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир» к срокам от 7 до 19 лет колонии строгого режима. Эмир-Усеин Куку был приговорен к 12 годам колонии строгого режима.