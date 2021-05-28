 

У побережья Японии столкнулись два грузовых судна

28.05.2021, 5:36, Новости дня
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Японское грузовое судно «Бякко» в ночь с четверга на пятницу столкнулось во Внутреннем Японском море у побережья острова Сикоку с небольшим танкером «ULSAN PIONEER», зарегистрированным на Маршалловых островах, сообщил телеканал NHK.

В результате столкновения японское судно перевернулось и затонуло. Из 12 членов экипажа девять были спасены, трое числятся пропавшими без вести. На их поиски отправлены более десяти катеров береговой охраны. Также к месту аварии для выяснения ее причин направлены три сотрудника Комитета транспортной безопасности Японии, передает ТАСС.

Танкер «ULSAN PIONEER» в результате инцидента не получил серьезных повреждений. На его борту находятся 13 моряков – граждане Южной Кореи и Мьянмы. Никто из них не пострадал. Судно для перевозки химикатов следовало из китайского Нанкина в японский город Осака. О каких-либо утечках после столкновения с «Бякко» не сообщалось.

Инцидент произошел в проливе Курусима между Сикоку и основным японским островом Хонсю. Из-за этого движение там затруднено. Ежедневно через пролив проходят около 400 судов.

Напомним, в среду в Охотском море у побережья Хоккайдо в районе города Момбецу в условиях сильного тумана столкнулись японское рыболовецкое судно «Дай-хати Хокко-мару» и российское судно «Амур», в результате три японских рыбака погибли. В Дальневосточном следственном управлении на транспорте СК РФ сообщили, что японское рыболовецкое судно перед столкновением шло без сигналов в условиях тумана и недостаточной видимости.

Генконсул в Саппоро Сергей Марин рассказал, что во время аварии никто их членов экипажа российского судна не пострадал, никто не арестован и за помощью к дипломатам не обращался. Дипломат заявил об отсутствии нарушений правил экипажем судна «Амур».

В отделе береговой охраны Японии в Момбэцу сообщили, что береговая охрана Японии может задержать российский траулер «Амур» в порту Момбэцу (префектура Хоккайдо) на время проведения разбирательств. Эксперт оценил последствия гибели японских рыбаков для российских моряков.



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