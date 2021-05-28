Мнение: Об отношении москвичей к восстановлению памятника Дзержинскому

На прошлой неделе как-то пропустил.

Иноагенты из "Левады" проводили в Москве опрос на тему отношения москвичей к Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому и идее восстановления памятника "Железному Феликсу" на Лубянке. Даже у сугубо либеральных социологов результат получился достаточно говорящий. Более половины опрошенных выступают за восстановление памятника, который майдауны снесли в 1991-м году. Число противников восстановления памятника за последние годы существенно сократилось.



Само исследование https://www.levada.ru/2021/05/19/moskvichi-o-pamyatnike-dzerzhinskomu/

Там же либералы сетуют, что примерно также развиваются дела и с оценкой Сталина, так как в России продолжает возрастать число граждан одобряющих установку памятников Сталину. Реабилитацию Сталина и Дзержинского в общественном сознании иноагенты из "Левады" списывают на "обстоятельства неодолимой силы", которым либеральные общественные активисты противостоять не могут.

Собственно, эти цифры наглядно показывают, для чего провокатор Венедиктов вбросил идею противопоставить Дзержинского Невскому, так как если бы вопрос стоял просто – восстанавливать или нет, большинство москвичей высказалось бы за восстановление. Поэтому князя Александра Невского цинично использовали, чтобы не задавать москвичам столь неудобный для либералов и антисоветчиков вопрос – "Вы за восстановление памятника или против".

Ведь они уже тогда предполагали, какой ответ может быть на этот вопрос. Поэтому и было решено попользовать Невского точно так же, как его попользовали в конце "нулевых", когда его вынуждено надували на "Имя России", лишь бы не дать победить Сталину.

Как и ранее, совершенно уверен, что памятник Дзержинскому вернется на Лубянку. Тем более, что уже сейчас за это выступает большинство жителей столицы. Правильный вопрос, который должен быть вынесен на городской референдум/опрос "Вы за восстановление памятника Дзержинскому на Лубянке или против?"

При этом ничего не мешает поставить новый памятник Алексендру Невскому в любом другом месте. Особых вопросов по заслугам князя нет, так что вряд ли кто-то будет против его дальнейшей героизации. Противопоставить Невского Дзержинскому хотят люди, которые вряд ли желают стране добра.

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