Insider – рекордное число работающих американцев употребляют марихуану

В США неуклонно растёт число работающих людей, употребляющих марихуану, передаёт Insider со ссылкой на отчёт Quest Diagnostics. Для того чтобы повысить свою привлекательность на рынке труда ряд американских работодателей не проводят тесты на употребление марихуаны или закрывают глаза на положительные результаты.



Reuters

По мере того, как всё большее число штатов легализуют марихуану и разрешают использовать её по медицинским показаниям, она становится всё более распространённой в США, пишет Insider. Согласно отчёту Quest Diagnostics, в стране растёт потребление марихуаны среди рабочих.

Так, по данным Quest Diagnostics, в 2020 году 2,7% из 7 миллионов тестов на употребление марихуаны оказались положительными. В 2019 году положительными были 2,5% тестов, а в 2016 году — 2%.

В результате ряд американских работодателей отказываются от тестов на употребление марихуаны или закрывают глаза на положительные результаты, чтобы привлечь больше кандидатов.

В случае если работа подразумевает серьёзные меры безопасности, в таких сферах как грузоперевозки, общественный транспорт и железнодорожные перевозки, работадатели обязаны тестировать своих сотрудников либо при приёме на работу, либо выборочно во время работы, либо в случае подозрительных инцидентов.

Однако в случае с ресторанами и другими сферами обслуживания положительный результат теста на марихуану не обязательно означает, что отказ в работе или увольнение, пишет Insider.

Ещё в 2015 году компания Hospitality Ventures Management Group решила открыть новый отель в Денвере, штат Колорадо, где использование марихуаны в медицинских целях легализовано. Руководство компании решило не проводить тесты для соискателей.

«Это было частью практической деятельности, связанной с желанием быть привлекательным работодателем на рынке труда в Денвере», — сказала директор по персоналу компании Сьюзан Сандерс.

При этом, как пишет Insider, по данным Quest Diagnostics, в 2020 году в сфере гостиничного бизнеса тесты на марихуану оказались положительными у 6,3% работников.