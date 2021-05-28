СМИ: Один человек в тяжелом состоянии после ДТП с автобусом в Санкт-Петербурге

Пассажирский автобус врезался в фонарный столб в Санкт-Петербург. По неподтверждённым данным, в результате происшествия пострадали 10 человек.

Инцидент произошел на пересечении Ленинского проспекта и улицы Котина. Из-за удара фонарь наклонился, а машина буквально заехала на него таким образом, что её передняя часть зависла в воздухе. СМИ сообщают, что водитель автобуса после аварии находится в тяжёлом состоянии, передаёт телеканал “360”.