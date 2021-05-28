 

СМИ: Один человек в тяжелом состоянии после ДТП с автобусом в Санкт-Петербурге

28.05.2021, 5:12, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Пассажирский автобус врезался в фонарный столб в Санкт-Петербург. По неподтверждённым данным, в результате происшествия пострадали 10 человек.

Инцидент произошел на пересечении Ленинского проспекта и улицы Котина. Из-за удара фонарь наклонился, а машина буквально заехала на него таким образом, что её передняя часть зависла в воздухе. СМИ сообщают, что водитель автобуса после аварии находится в тяжёлом состоянии, передаёт телеканал “360”.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

12.03 / Российские фермеры, использующие зарубежную сельхозтехнику, будут признаны иностранными агентами

03.09 / Поклонники восхитились идеальным прессом Елизаветы Арзамасовой

25.05 / В Сети появились качественные изображения iPhone SE Plus

18.02 / РДШ подготовило праздничные мероприятия к 23 февраля

21.09 / В гостях у Софи Тернер и Джо Джонаса: экскурсия по квартире за 5,9 миллионов долларов в Нью-Йорке

05.11 / Белорусские студенты, отчисленные за протесты и призванные в армию, пройдут срочную службу в Нагорном Карабахе

11.09 / Скандалы: «Вагнергейт»

06.09 / Ученые нашли способ превратить черную дыру в стабильный портал

16.08 / «Поднимите глаза, посмотрите на нас!»

25.04 / Мнение: Петров, Боширов и Росатом: разгадка чешского скандала

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика