 

17 работ от недовизажистов, которым стоит больше практиковаться, а не портить лица клиенток

28.05.2021, 4:48, Разное
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Это только кажется, что наносить макияж на лицо — это легко, на самом деле это такая же работа, которая требует наличия определённых навыков и опыта. В последнее время быть визажистом стало модным и прибыльным делом, поэтому все, кому не лень бросились красить лица, даже толком этого не умея. И вот, к чему это привело.

Не лучший выбор для свадебного макияжа

Очень хотелось бы верить, что это шутка

Чем дольше вы смотрите на это, тем хуже становится

Лицо стало выглядеть таким тяжёлым

Когда своих синяков под глазами уже недостаточно 

Новый уровень макияжа бровей, который сделал эту милую девушку п

Даже Её Высочество не застраховано от неудачного макияжа

Британские визажисты одержимы оранжевыми лицами

Там написано «Стильный макияж на весну»

Она действительно хорошо управляется с косметикой, но конечный результат немного ошеломляет

Пугающий визажист из Великобритании

Как день и ночь

Самопровозглашённый визажист, который питает особую слабость к контуру губ и странным бровям 

Да, визажист просит за это деньги

Линия роста волос. Это первое, на что вы должны обратить внимание

Можно лишь пожалеть клиенток этого гуру по макияжу

Однажды Тайре Бэнкс очень не повезло с визажистом



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