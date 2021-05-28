17 историй о выдающихся людях, каждый из которых прославился своей отвагой, умениями и хитростью

На протяжении всей истории существовали выдающиеся люди, которые своей целеустремлённостью и хитростью заслужили место в зале славы. Память о таких людях живёт ещё очень долго даже после их смерти, благодаря историям, которые люди рассказывают друг другу. Сегодня мы расскажем вам 16 историй о выдающихся людях, каждый из которых прославился по-своему. Неважно, прославились ли они силой, отвагой или хитростью, главное — все они исключительные.

Франсис Нганну вырос в крайней бедности в Камеруне и в 10 лет начал работать на африканских песчаных шахтах

Он мигрировал из Камеруна через африканскую пустыню в Европу, преследуя свою мечту стать профессиональным бойцом. В этом году Фрэнсис стал чемпионом мира UFC в супертяжелом весе.

В 2017 году 10-летняя девочка из Флориды подверглась нападению аллигатора, который укусил её за ногу, и не хотел отпускать

Девочка вставила пальцы в нос почти 3-метровому хищнику, что заставило его открыть рот, чтобы сделать вдох. Таким образом девочка смогла высвободить ногу и убежать. Она рассказала, что научилась этому трюку в парке развлечений Гаторленд, Флорида, США.

Винс Коулман, железнодорожный диспетчер, пожертвовал своей жизнью, чтобы предупредить приближающийся поезд о скором взрыве

В его телеграмме говорилось:

«Задержите поезд. Корабль с боеприпасами загорелся в гавани, направляясь к пирсу №6, и взорвался. Полагаю, это будет моё последнее сообщение. Прощайте, ребята.»

Он спас 300 человек.

В 1939 году производители пшеничной муки из Канзаса, США, заметили, что женщины используют их мешки из-под муки, чтобы шить одежду для своих детей. После этого для производства своих мешков фабрики стали использовать ткань с цветочным рисунком, чтобы у детей была красивая одежда. Этикетка легко стиралась с мешков

Самый «бедный» президент в мире

Бывший президент Уругвая (2010-2015) Хосе Мухика был назван самым бедным президентом в мире, потому что он жертвовал на благотворительность 90% из своей зарплаты в 12500 долларов, оставляя себе всего $ 1250.

«Меня называют самым бедным президентом, но я не чувствую себя бедным. Бедные люди — это те, кто работает, чтобы вести роскошную жизнь, и всегда хотят больше и больше», — сказал Хосе Мухика.

«Когда вы что-то покупаете, вы не платите за это деньгами. Вы платите часами жизни, которые вам пришлось потратить, чтобы заработать эти деньги. Разница в том, что жизнь — это то, что нельзя купить за деньги», — ещё одна из его цитат.

Тэмми Уодделл была школьным учителем на протяжении 25 лет. В ее некрологе написали просьбу, чтобы вместо цветов скорбящие принесли рюкзаки, наполненные школьными принадлежностями, в знак уважения к ее любви помогать нуждающимся ученикам

Рюкзаки и школьные принадлежности отдали ученикам, которые в них нуждались.

Итальянские врачи придумали несуществующее заболевание «Синдром К», чтобы спасти евреев, бежавших в больницу в поисках защиты от нацистов

Их помещали в карантин, и нацисты верили, что это смертельная и очень заразная болезнь.

Актриса озвучивания Дайонн Квон, которая озвучивала Трикси Тан в мультсериале «Волшебные покровители» и Кими Финстер в «Ох уж эти детки!», практически слепа и все её актёрские сценарии написаны шрифтом Брайля

В 90-х калифорниец по имени Стив Комисар стал размещать рекламу в журналах по всей стране, предлагая «Сушилки на солнечной энергии» по $ 49,95 за штуку. Когда покупатели получали свой заказ, то внутри просто лежала бельевая верёвка

В 1968 году мужчина, выдающий себя за полицейского на мотоцикле, остановил банковский грузовик, перевозивший 300 млн йен наличными (10 млн долларов сегодня)

Он сказал водителю, что автомобиль заминирован. Затем он просто сел за руль грузовика и уехал. Преступник и деньги никогда не были найдены.

Мехмет Ток начал курить в возрасте 12 лет, что привело к тому, что однажды он попал в больницу из-за болезни сердца

Врачи посоветовали Мехмету бросить курить. В то время он выкуривал по 2 пачки в день, но всё-таки смог бросить. Он не курил в течение 6 лет, и за это время смог сэкономить очень много денег. На сэкономленные деньги он купил автомобиль, на котором через несколько дней попал в аварию и погиб.

Актрису Аниту Экберг преследовала группа фотографов, в конце конов, у неё кончилось терпение и она избила одного из них

Когда фотографы стали грозить ей, что вызовут полицию, она достала со своей виллы лук со стрелами, и выстрелила в одного из фотографов. Это фото было сделано за мгновение до того, как она выстрелила из лука.

В 80-х наркокартель Пабло Эскобара делал так много денег, что тратил по 3000 долларов в неделю на одни только канцелярские резинки, чтобы скреплять ими деньги

50 лет спустя

В 1964-м группа одноклассников решила прогулять уроки, чтобы съездить на концерт The Beatles. Они не попали на концерт, но пока добирались, Ринго Старр сделал это фото. Когда они рассказали друзьям, то им никто не поверил. Через 50 лет Ринго выпустил альбом со своими фотографиями. И они были там! Друзья воссоздали фото, и вот как они сейчас выглядят.

Этот бездомный мужчина нашёл на улице 2400 долларов и отнёс их в полицию

Его честность побудила людей начать кампанию по сбору средств от его имени, в результате которой удалось собрать более 5000 долларов. От этих денег мужчина отказался, настаивая, чтобы их отдали кому-то другому, сказав, что всё, что ему нужно — это работа.

Космонавт Сергей Крикалёв отправился на станцию Мир 18 мая 1991 года вместе с другими членами экипажа. Он должен был вернуться через 5 месяцев на Землю, но согласился остаться на станции еще и вернулся только 25 марта 1992 года

Сергей из космоса наблюдал, как разваливался Советский Союз. Он полетел как советский космонавт, а вернулся в Казахстан, как последний гражданин СССР.