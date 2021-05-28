Как новозеландские дерзкие Кеа и Кака справятся с изменением климата

В связи с тем, что глобальное потепление сокращает размер альпийской зоны Новой Зеландии, исследование Университета Отаго выяснило, что это означает для нашей любящей высоту острова Кеа.

Исследование, опубликованное в Молекулярная экология, проанализировали данные полногеномной ДНК кеа и, впервые, его сестринского вида, адаптированного к лесам, кака, для выявления геномных различий, которые обусловливают специализацию их среды обитания.

Исследователи обнаружили, что кеа не является специалистом по альпинизму, а скорее приспособился к использованию такой открытой среды обитания, потому что она меньше всего пострадала от деятельности человека.

Соавтор, адъюнкт-профессор Майкл Кнапп из отделения анатомии, говорит, что это вряд ли удивит людей, которые знают, в каком широком диапазоне высот можно найти кеа, но это не означает, что этот вид не в лесу с точки зрения угрозы со стороны потепления климата.

«Если кеа используют альпийскую зону как убежище от человеческой деятельности, то какие еще варианты у них есть, если альпийская зона исчезнет? Будут ли они увеличивать использование лесной среды обитания, потенциально увеличивая конкуренцию с кака?» он спрашивает.

Чтобы предсказать, как кака и кеа могут реагировать на потепление климата, исследователи также реконструировали демографические истории видов, чтобы понять, как они отреагировали на изменения климата и среды обитания ледникового периода.

Среда обитания кеа расширялась в ледниковые периоды, а среды обитания кака расширялись во время межледниковья. Во время этих климатических изменений популяции кеа оставались стабильными и относительно небольшими, в то время как популяции кака широко варьировались, достигая больших размеров популяции в оптимальных условиях. Исследователи полагают, что это может быть связано с тем, что кеа менее способна извлечь выгоду из благоприятных условий.

«Важно знать, как альпийские виды отреагируют на потепление климата, чтобы можно было принять наилучшие природоохранные решения для их защиты, что особенно верно в условиях изолированной островной среды с очень ограниченными возможностями для биологических видов перебраться куда-либо еще», — говорит доцент Кнапп. .

Ведущий автор Дениз Мартини, кандидат наук в отделении анатомии, говорит, что это исследование «едва намекает на верхушку айсберга» с точки зрения того, что ученые все еще могут обнаружить, изучая эволюцию кака и кеа.