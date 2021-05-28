Новый метод микроскопии проникает глубже в живой мозг

Исследователи разработали новую технику, которая позволяет получать микроскопические флуоресцентные изображения на глубине, в четыре раза превышающей предел, налагаемый рассеиванием света. Флуоресцентная микроскопия часто используется для визуализации молекулярных и клеточных деталей мозга на животных моделях различных заболеваний, но до сих пор она ограничивалась небольшими объемами и высокоинвазивными процедурами из-за интенсивного рассеяния света кожей и черепом.

«Визуализация биологической динамики в невозмущенной среде, глубоко в живом организме, необходима для понимания сложной биологии живых организмов и развития заболеваний», — сказал руководитель исследовательской группы Даниэль Разански из Цюрихского университета и ETH Zurich, оба в Швейцарии. . «Наше исследование представляет собой первый случай, когда трехмерная флуоресцентная микроскопия была проведена полностью неинвазивно с разрешением на уровне капилляров в мозге взрослой мыши, эффективно покрывая поле зрения около 1 сантиметра».

В ОПТИЧЕСКИЙ, Журнал Оптического общества (OSA), посвященный исследованиям с высокой степенью воздействия, исследователи описывают свой новый метод, который называется диффузной оптической визуализацией локализации (DOLI). Он использует то, что известно как второе спектральное окно в ближней инфракрасной области (NIR-II) от 1000 до 1700 нанометров, которое демонстрирует меньшее рассеяние.

«Обеспечение возможности оптических наблюдений с высоким разрешением в глубоких живых тканях представляет собой давнюю цель в области биомедицинской визуализации», — сказал Разанский. «Превосходное разрешение DOLI для оптических наблюдений за глубокими тканями может обеспечить функциональное понимание мозга, что делает его многообещающей платформой для изучения нервной активности, микроциркуляции, нейрососудистого взаимодействия и нейродегенерации».

Достижение большей глубины

Для нового метода исследователи внутривенно вводят живой мыши флуоресцентные микрокапли в концентрации, которая создает разреженное распределение в кровотоке. Отслеживание этих движущихся целей позволяет реконструировать карту с высоким разрешением глубоких церебральных микрососудов в головном мозге мыши.

«Этот метод устраняет рассеяние фонового света и выполняется при неповрежденных коже черепа и черепа», — сказал Разанский. «Интересно, что мы также наблюдали сильную зависимость размера пятна, записанного камерой, от глубины микрокапли в мозге, что позволило получить изображения с разрешением по глубине».

Новый подход основан на недавнем внедрении высокоэффективных коротковолновых инфракрасных камер на основе датчиков InGaAs. Другим ключевым строительным блоком было использование новых контрастных агентов, демонстрирующих сильные флуоресцентные ответы в окне NIR-II, таких как квантовые точки на основе сульфида свинца (PbS).

Четкое и четкое изображение