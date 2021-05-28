Россия и Китай приглашают партнеров из других стран для создания лунной станции

Корпорация «Роскосмос» и китайское космическое ведомство подписали меморандум о том, что обе стороны совместными усилиями намерены создать лунную станцию. Однако двери для входа в данный проект остаются открытыми. РФ и КНР готовы принять партнеров также из других стран, развивающих свои космические программы.

Предложение о сотрудничестве разослали всем, кто потенциально может принять участие в проекте, в том числе и в Европейское космическое агентство.

Скорее всего, новые партнеры найдутся, говорят эксперты. Проект будет представлен в рамках отраслевой конференции GLEX-2021. После этого в «Роскосмосе» рассчитывают получить ряд позитивных ответов на ранее разосланные предложения о партнерстве.