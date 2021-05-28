Посвященная юбилею СССР выставка «Страна мечтателей – страна героев» открылась в Москве

В Москве в Государственном центральном музее современной истории РФ открылась выставка «Страна мечтателей – страна героев», посвященная 30-летию с момента распада СССР и 100-летию со дня его образования. Здесь представлено более тысячи экспонатов, а также материалы о выдающихся людях страны.

Название выставки возникло из «Марша энтузиастов» – популярной песни начала советского периода. Посетители смогут порассуждать о роли СССР в прошлом и жизни современной России.

«Действительно, это были мечтатели, герои, люди, которые жили в СССР… На стыке этих двух дат мы и решили порассуждать и предложить всем посетителям, всем, кто увидит выставку в интерактивном режиме, в соцсетях порассуждать о феномене СССР. Почему страны давно нет, а свет ее звезды нас как-то греет?» – приводят «Известия» слова генерального директора музея Ирины Великановой.

Выставка охватывает период с 1922 года по 1980-е. На выставке представлено более тысячи уникальных экспонатов, а также материалы о выдающихся достижениях советских физиков и полярников, авиаконструкторов и летчиков, врачей и спортсменов.

Посещение выставки и связанных с ней мероприятий бесплатно для всех категорий граждан.

Ранее министр культуры Аргентины Тристан Бауэр предложил провести в Буэнос-Айресе большую выставку, посвященную научным достижениям СССР и России.