Власти Японии продлили ЧС в Токио из-за коронавируса до 20 июня

Правительство Японии продлевает срок действия режима чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за коронавируса до 20 июня в девяти префектурах, включая Токио, сообщил министр по восстановлению экономики Японии Ясутоси Нисимура на заседании экспертной комиссии.

«Хотя в ряде регионов снижается число заражений, показатель новых случаев инфицирования остается высоким. Сохраняется нагрузка на систему здравоохранения, а также риск распространения новых штаммов коронавируса. В связи с этим возникла необходимость продлить действие ЧС до 20 июня для недопущения новой волны заражений», – приводит слова чиновника ТАСС.

Режим ЧС продолжит действовать в Токио, Осаке, Киото, Хего, Фукуоке, Айти, Хиросиме, Окаяме и Хоккайдо. Изначально предполагалось, что действие этих мер будет прекращено 31 мая. Аналогичные меры до 20 июня действуют в южной префектуре Окинава. Власти просят жителей регионов ЧС не покидать свои дома без необходимости, а работодателей – переводить сотрудников на удаленный режим; продажа алкоголя ограничена.

Накануне стало известно, что власти Японии задумались о продлении действия режима ЧС из-за коронавируса в девяти префектурах до 20 июня. Днем ранее появились сведения, что Япония столкнулась с нехваткой врачей для вакцинации от коронавируса.

Напомним, 7 мая власти Японии решили продлить действие режима чрезвычайной ситуации в Токио и западных префектурах Осака, Киото и Хего до 31 мая, а также расширить его с 12 до 31 мая на юго-западную префектуру Фукуока и центральную Айти. С 16 мая режим ЧС был расширен на западные префектуры Хиросима и Окаяма, а также северную Хоккайдо. Кроме того, до 20 июня ЧС действует в южной префектуре Окинава.

В начале марта читатели японского издания Mainichi Shimbun высказались за использование в стране российской вакцины «Спутник V», призвав власти Японии забыть о политике и спасать людей. В феврале посол РФ в Токио Михаил Галузин отметил рост популярности российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Японии после публикации итогов третьей фазы клинического исследования препарата в медицинском журнале The Lancet.