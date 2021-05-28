 

Мнение: Проект нового центрального музея ВС РФ

28.05.2021, 4:30, Разное
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МО РФ собирается построить в Кубинке новый огромный музей Вооруженных Сил РФ на площади 150 тыс. квадратных метров для экспонирования более 700 000 экспонатов из различных военных музеев страны, которые сейчас хранятся в запасниках.
Планируются и музейные залы, и площадки с различной военной техникой разных эпох, и различные инсталляции и много чего еще. Площадь музея позволит создать тематические зоны по основным войнам и военным эпохам, то есть не сдерживаться из-за недостатка площадей, что заметно в текущем Центральном музее.
После завершения строительства этот комплекс станет главным военным музеем ВС РФ, придя на смену текущему главному музею ВС РФ.
По итогу должен получится самый крупный военный музей в стране.

Сам комплекс выглядит монументально, особенно доставляет пирамида из звезд в центре.
Стоимость подобного проекта пока не раскрывают, но удовольствие это конечно не дешевое. Но красивое, этого не отнять.

На слайдах с последнего фото музей с нижних ракурсов похож на летающую инопланетную пирамиду из "Звездных врат".

Источник: Colonel Cassad



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