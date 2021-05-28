 

Эксперт Класковский о выступлении Лукашенко: “Он работает на Москву”

28.05.2021, 4:14, Разное
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Класковский отметил, что оправдания белорусского лидера за инцидент с задержанием Романа Протасевича рассчитаны лишь на сторонников Лукашенко, так как для его оппонентов эта часть речи звучит неубедительно.

“Я думаю, что он работает на своих сторонников, чтобы укрепить их боевой дух и, самое главное, он работает на Москву”, — заявил аналитик в экспресс-комментарии «Салiдарнасцi».

По его мнению, главный посыл выступления президента Белоруссии в том, что после Минска «враждебные силы» возьмутся за Россию. Поэтому белорусский лидер всячески пытается падать сигнал Кремлю о том, что в интересах российских властей «всячески поддерживать своего последнего союзника», принимающего на себя главный удар.

Однако Класковский уверен: это не поможет Лукашенко разжалобить Москву и убедить российские власти дать Минску ещё денег. Сложившаяся вокруг Белоруссии ситуация, по мнению аналитика, выгодна для России, ведь, чем хуже у белорусского президента отношения с Западом, тем более он зависим от РФ.

При этом эксперт считает, что противники Лукашенко и вся Белоруссия также оказались в невыигрышном положении. По его мнению, благодаря сложившейся ситуации, Кремлю стало «проще выкручивать Лукашенко руки». Как именно буду развивать отношения Москвы и Минска в дальнейшем станет понятно, по мнению аналитика, после саммита Путина и Байдена.



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