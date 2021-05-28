Все из-за Бузовой: раскрыта причина прихода Манукяна на “Дом-2”

На днях поклонники “Дома-2” были ошарашены неожиданным известием: новым ведущим проекта станет рэпер DAVA – таких изменений, кажется, никто не ожидал. В ближайшее время музыкант уже появится на съемочной площадке, а пока пользователи строят догадки о том, зачем он согласился на эту работу. В кулуарах шоу считают, что главная цель здесь – уколоть Ольгу Бузову.

Дело в том, что производством проекта занимался не канал “ТНТ”, на отдельный продакш, который просто стал выпускать свой продукт на канале “Ю”. Все бывшие ведущие шоу перешли на другой канал за исключением Бузовой, которая решила, что на прежнем месте у нее больше перспектив. Вероятно, само руководство продакшена решило уязвить певицу за то, что та отказалась от своих корней, а Манукян с готовностью присоединился. Рэпер уже заявил, что роль ведущего телестройки станет для него настоящим вызовом и он постарается раскрыть в ней весь свой потенциал – об этом сообщил “Собеседник”.

Поговаривают, что экс-избранница Манукяна восприняла новость о своей замене довольно болезненно. Ее поддержали многие поклонники шоу – новый ведущий еще не появился в эфире, а его уже стали критиковать. За музыканта даже пришлось вступиться его соведущему – Владу Кадони. Фанаты певицы все еще ждут, что Ольга Бузова как-то публично отреагирует на изменения в составе ведущих родного для нее проекта.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)