Похожа на подростка – Личное мнение

Вика Боня объявила, что похудела и стала похожа на 16-летнего подростка. На самом деле, Вика похожа на женщину в преддверии менопаузы, одетую, как подросток.



Фото: Соцсети

Интересно другое: женщина, пребывающая в биологическом возрасте бабушки, сравнивает себя со школьницей. И делает это — не без гордости.

Вы можете представить, чтобы мужчина, разменявший пятый десяток, радостно сравнил себя со пацаном в пубертате?

Я ни разу не сталкивалась с подобными заявлениями из уст мужчин. А вы?

А вот наши женщины — взрослые, между прочим, люди — нередко называют себя девочками и спешат поделиться с миром фантазиями о том, как их принимают за девушек сыновей и сестёр дочерей.

Наши женщины не просто не любят свой возраст. Они его ненавидят, а, значит, ненавидят и самих себя.

На своих неумных марафонах Боня может сколь угодно трепать языком о том, как она себя любит.

Это не так.

Ни одна женщина за сорок, которая себя любит, не будет сравнивать себя с девочкой.

Любить себя — это, в том числе, любить свой возраст, свой опыт, свою жизнь. Любить себя — это себя не оценивать.

А вот не любить себя — это верить в то что, когда тебе было 16, 20, 26 лет, ты в чём-то была лучше, чем сейчас.

Твоё тело было лучше. Твоя кожа была лучше. Члены на тебя стояли лучше.

Жить с такими убеждениями — невыносимо тяжело, а, значит, надо попытаться поверить самой и уверить окружающих в том, что ты сегодняшняя — всё ещё близка к той, которая была лучше: к 16-летней версии тебя.

Повторю: любить себя — это себя не оценивать, а, значит, не рассматривать себя с точки зрения «лучше» или «хуже». Относительно себя самой или других.

Мир не идеален и никогда таковым не будет. Вас всегда будут оценивать окружающие.

«Когда ей было 20, она была лучше», — так о вас, возможно и скорее всего, будут думать бывшие одногруппники. Это их правда. Вы не обязаны её разделять.

Как не обязаны и доказывать этим самым бывшим одногруппникам, нынешним коллегам, подругам, любовникам и самим себе, что в ваши 30-40-50 лет, вы ещё — ого-го и даже стали лучше, чем были в 20. Или, наоборот, париться по поводу того, что вы стали хуже.

Повторю в третий раз: любить себя — это себя не оценивать.

Мне, в отличие от Бони, и в голову не придёт спросить вас, в каком весе я вам нравлюсь больше. Я же не подросток 16 лет, чтобы интересоваться мнением стаи.

И вы, мои дорогие женщины, — тоже не подростки.

Пусть вас оценивают другие. Это — их полное право. Но вы не обязаны проживать свою единственную, драгоценную-предрагоценную жизнь в узком периметре чужих и своих оценок. Вы можете из него выйти.

Когда мне было 16, я ещё не встретила тех людей, которых сейчас так люблю, что ни на секунду не хочу возвращаться в жизнь, в которой их не было.

Когда мне было 16, я ещё не была знакома с той женщиной, которой я стала. Я не хочу убежать от неё в пубертат. Мне нравится эта женщина. Зачем от неё бежать? Она же прекрасна.

Мне нравится то, как она думает, чувствует, любит, пишет.

Мне нравится, что эта женщина не испытывает потребности нравиться, а та 16-летняя девочка, которой она была, испытывала.

Мне нравится быть среди людей, будучи этой женщиной. Эта женщина сосредоточена на людях. Ей интересно. Она обращает внимание на то, какое впечатление производит на неё тот или иной человек. Та девочка была сфокусирована на себе и на том, что о ней подумают. Её энергия была направлена то, чтобы самой произвести впечатление.

Первая — королева. Вторая — юная горничная — весьма распространённая, кстати, мужская сексуальная фантазия. Ничего против неё не имею и, будь я мужчиной, я бы, пожалуй, тоже хотела видеть в своей койке молодую горничную почаще, чем королеву.

Однако мне самой нравится быть королевой, и я очень сочувствую женщинам, которые так и не узнали, каково это. Были девочками, большую часть жизни прожили горничными, а потом вдруг стали бабушками, пропустив самый прекрасный, я считаю, этап в жизни.

Могли бы войти в тронный зал своего возраста с короной на голове, но зачем-то напялили чепчики служанок, задрали юбчонки и встали раком, явив миру осетрину второй свежести.

Женщины, перестаньте. Войдите уже в ум. Договорились?

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