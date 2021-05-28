Японский метод ухода за кожей: что такое «кожное голодание» и как его соблюдать

Кожное голодание – это термин, который вам может показаться незнакомым. Однако для того, чтобы вывести все токсины из кожи, использование этого метода будет самым эффективным. В этом на собственном опыте убедилась журналистка Жасмин Камаль, которая провела эксперимент.

Суть эксперимента

Жасмин принципиально не хотела, чтобы кожа привыкала к тем или иным средствам или ингредиентам. Причина этого такова: когда вы постоянно используете одну и ту же продукцию по уходу (методы, режимы и пр.), ваш кожный покров постепенно привыкает и становится зависимым. Во-первых, не может обходиться без привычных ингредиентов, а во-вторых, уже не так реагирует на средства (их эффективность значительно снижается). Поэтому девушка решила каждые два, максимум три месяца менять набор косметической продукции по уходу. Эти планы можно назвать глобальными, а вот локальные действия заключаются в следующем.

Шаги для кожного голодания

Жасмин нашла полезные рекомендации в интернете и приступила к процессу «голодания». В первую очередь она отказалась от применения любых косметических средств (вообще от всего) на две недели. В это время вам необходимо пить много воды, чтобы кожа увлажнялась естественным образом изнутри. Нужно потреблять много сочных овощей и фруктов по той же причине (внутреннее увлажнение). Следует также мыть голову теплой водой и делать это ежедневно, чтобы смыть с поверхности волос пыль и грязь. В качестве шампуня стоит выбрать натуральное очищающее средство (Жасмин использовала средство с оливковым маслом, чтобы волосы не пересыхали). Очень важным является то, чтобы контролировать свои прикосновения к лицу (то есть исключить их до минимума, в идеале – не прикасаться вовсе).

Первый этап. Обезвоживание

На первом этапе в течение двух дней Жасмин стала явно ощущать сухость кожи лица. Она была настолько сильной, что в какой-то момент девушка даже хотела прекратить эксперимент. Но любопытство взяло верх, и она решила продолжить, хотя это было нелегко. Уже на третий день журналистка почувствовала, что поверхность кожи начинает постепенно увлажняться естественным образом. Секрет в большом количестве потребляемой воды. Если вы не будете пить ее много, сухость станет просто нестерпимой.

Второй этап. Очищение

Через четыре дня на коже лица стали появляться прыщики. Поскольку раньше с Жасмин такого не было, девушка решила проконсультироваться со своим дерматологом. Специалист сказал, что это – нормальная реакция на эксперимент. Из кожи начинают выводиться токсины, и они выходят на поверхность в виде прыщей. К концу недели все высыпания прошли и кожа стала чистой.

Третий этап. Сияющая и чистая кожа

К концу второй недели кожа Жасмин стала эластичной, сияющей и чистой. Она действительно выглядела здоровой. Девушка была просто в восторге, поскольку даже перестала пользоваться косметикой перед выходом на работу. Дело в том, что необходимости наносить тон не было. Лицо было гладким и ровным без тонального крема, пудры и прочих косметических средств.

Продолжительность эффекта

Наша героиня решила определить, как долго будет продолжаться эффект кожного голодания. Она пришла к следующему выводу: в таком прекрасном состоянии кожа находится очень долго. Достаточно вывести из нее все токсины и дать возможность клеткам обновиться естественным способом, чтобы продолжительное время в течение нескольких месяцев не иметь никаких проблем. Интервал зависит от особенностей кожи, поэтому следует руководствоваться собственными ощущениями. Как только вы увидите, что кожа сжимается, становится менее эластичной и пр., начинайте кожное голодание. Его нужно периодически проводить, эта процедура поможет содержать кожу в нормальном состоянии.

Полезны советы от Жасмин

Журналистка сделала для себя следующие выводы:

Процедура кожного голодания девушке очень понравилась, она ощутила обновление кожи: это положительно сказалось не только на ощущениях, но и на внешнем виде.Следует пить много воды, поскольку в противном случае никаких результатов увидеть будет невозможно.Желательно провести эксперимент во время отпуска, когда у вас будет возможность находиться дома. Воздействие внешних факторов (солнечные лучи, пыль и пр.) являются нежелательными.Если вам все-таки придется выходить на солнце, придется наносить защитный крем, поскольку без него вы не сможете уберечь кожу от воздействия вредных солнечных лучей (как минимум, эксперимент не будет столь эффективным и затянется на более продолжительное время).Если появятся прыщики или чрезмерная сухость, стоит понимать, что данные проявления являются естественной реакцией на глубокое полное очищение.Кожное голодание стало эффективным для Жасмин и многих людей, однако его нельзя считать универсальным. Помните об индивидуальных особенностях кожи и внимательно следите за собственной реакцией.

Если почувствуете чрезмерный дискомфорт, непременно прекращайте эксперимент.