Ключевые ранние этапы экспрессии генов, фиксируемые в реальном времени

В масштабах, которые невозможно увидеть нашим глазом, жизненная деятельность происходит за счет выработки белков, которые сообщают нашим клеткам структуру и функции. Клеточные белки получают свой порядок движения из генетических инструкций, закодированных в ДНК, последовательности которых сначала копируются и превращаются в РНК в многоступенчатом процессе, называемом транскрипцией.

Исследовательское сотрудничество в Университете штата Колорадо специализируется на флуоресцентной микроскопии с высоким разрешением и компьютерном моделировании для визуализации и описания таких жизненных процессов с мельчайшими подробностями в реальном времени на уровне отдельных генов. Теперь ученые под руководством постдокторского исследователя Линды Фореро-Кинтеро впервые наблюдали динамику ранней транскрипции РНК, записав, где, когда и как ферменты РНК-полимеразы запускают транскрипцию, связываясь с последовательностью ДНК.

Прорывная технология, подробно описанная в журнале Nature Communications, имеет бесчисленное количество возможных аутов; они включают углубление понимания основных биологических процессов, раскрытие генетических основ некоторых заболеваний.

«Это первый раз, когда кто-то изучает динамику фосфорилирования РНК-полимеразы в гене с одной копией», — сказал Фореро, научный сотрудник, научный сотрудником которого является Тим Стасевич, профессор биохимии в Монфорте и доцент Брайан Мунски профессор химической и биологической инженерии. В прошлом такую ​​раннюю транскрипционную активность можно было визуализировать только с помощью массивов генов, которые представляют собой искусственные структуры, состоящие из сотен копий гена и обычно не обнаруживаемые в ядре клетки.

Стасевич и Мунски возглавляют совместную работу, финансируемую Фондом WM Keck и Национальным институтом общих медицинских наук (через две премии Maximizing Investigators Research Awards), целью которой является выявление и количественная оценка генетической экспрессии в живых отдельных клетках в реальном времени. Фореро, который работает в обеих лабораториях под эгидой сотрудничества, ранее изучал белки и переносчики в клеточных мембранах, связанных с неврологическими состояниями.

Ранняя транскрипционная активность

Как описано в Nature Communications, Forero et al. разработал метод с использованием установленной линии клеток млекопитающих, сконструированных фрагментов флуоресцентных антител и специального микроскопа сверхвысокого разрешения, чтобы запечатлеть процесс ранней транскрипции в ярких цветах: синем, зеленом и красном. Более конкретно, они наблюдали начало цикла транскрипции, которое происходит, когда фермент транскрипции РНК-полимераза II (RNAP2) становится фосфорилированным или украшенным фосфатными группами на своем аминокислотном хвосте.

«Междисциплинарная наука здесь представляет собой фантастическое сочетание новых экспериментальных возможностей и нового подхода к механистическому вычислительному моделированию динамики отдельных ячеек, оба из которых очень новы в своих областях», — сказал Мунски, курирующий вычислительные аспекты сотрудничества. .

В лаборатории исследователи загрузили свои фрагменты антител в установленную линию клеток млекопитающих, содержащую репортерный ген, который при транскрибировании освещается флуоресцентно меченным белком. Фрагменты антител, которые Стасевич помог разработать несколько лет назад, помечены флуоресцентными молекулами, которые освещают свои специфические мишени в хвосте RNAP2. Используя эти технологии тегирования вместе, исследователи смогли выделить три отдельных этапа в цикле транскрипции, отмеченные разными цветами. Изображения, полученные с помощью этой системы, преобразуются в колебания интенсивности флуоресценции. Затем исследователи использовали эти сигналы для интерпретации пространственно-временной организации фосфорилирования RNAP2 на протяжении всего цикла транскрипции в гене с одной копией.