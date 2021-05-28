 

Российский алгоритм распознавания лиц признан лучшим в мире

28.05.2021, 3:46, Новости дня
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Российский алгоритм стал безусловным победителем в американском конкурсе FRVT, на которой были представлены лучшие мировые разработки в системах распознавания лиц. Авторами отечественного алгоритма стали сотрудники компании NtechLab.

Победителя определили независимые эксперты, которые провели ряд тестов с представленными алгоритмами. Кстати, данный конкурс считается наиболее авторитетным в этой сфере ИТ-отрасли.

Результаты конкурса будут использованы для принятия решений в соответствующих государственных ведомствах США о закупках зарубежных технологий, отмечают эксперты. Российский алгоритм признан пригодным для использования в системах безопасности, правоохранительной системе и при сличении фотографии на документах с лицом человека, которое проводится визуально во многих случаях.



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