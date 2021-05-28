Анджелина Джоли обсудила с Алексиевич протесты в Белоруссии

Лауреат Нобелевской премии по литературе, член президиума координационного совета белорусской оппозиции Светлана Алексиевич обсудила с голливудской актрисой, послом доброй воли ООН Анджелиной Джоли ситуацию в Белоруссии и поддержку осужденных за протесты, сообщил оппозиционный Белорусский фонд культурной солидарности.

«Светлана Алексиевич и Анджелина Джоли обсудили ситуацию в Беларуси на встрече… Разговор длился около двух часов», – цитирует сообщение РИА «Новости». Алексиевич и Джоли обсудили истории заключенных, которых правозащитники в Белоруссии признают политическими. Также они поделились мнениями об их поддержке.

Джоли рассказала, что ее впечатлила книга Алексиевич «У войны не женское лицо», которую она недавно прочитала.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов. 23 сентября Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии.

В марте КГБ Белоруссии раскрыл три сценария новых протестов. Также в Белоруссии возбудили дело после призывов к участию в несанкционированных акциях.