 

Ляшко обсудил с временной поверенной в делах США в Украине Квин сотрудничество по поставкам и собственному производству вакцин

28.05.2021, 3:36, Новости дня
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Также во встрече участвовали директор Всемирного подразделения по ВИЧ/СПИД в Украине, директор украинского офиса Центра контроля и профилактики заболеваний США Эзра Барзилай и партнеры международной миссии USAID в Украине Джеймс Хоуп, Бен Зиннер и Паолой Павленко.

“Обсудили совместное сотрудничество в борьбе с пандемией COVID-19, вопросы вакцинации в Украине и стратегические направления работы в сфере здравоохранения. В ходе беседы отметил, что моим приоритетом является получение вакцины против COVID-19 для вакцинации всех желающих до конца 2021 года, в частности, прививки по меньшей мере 5 млн украинцев до конца лета. Также поделились видением развития биокластерив, в частности возможности трансфера технологий иммунобиологических препаратов, не ограничиваясь только вакцинами от COVID-19”, – заявил министр.

Также он рассказал о планах по реформированию медицинской отрасли Украины.

https://www.facebook.com/viktor.liashko/posts/2342747182524059

Контекст:

В стране зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield и AstraZeneca-SKBio), Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и Sinovac Biotech (CoronaVac).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. 21 мая в правительстве сообщали, что в Украину поставили уже 2,5 млн доз вакцин. 26 мая прибыли очередные партия препаратов Pfizer/BioNTech (117 тыс. доз  по программе COVAX) и 500 тыс. доз CoronaVac.

С начала прививочной кампании в Украине вакцинировали 992 191 человека, из них полностью иммунизированы и получили две дозы 107 524. 

В Минздраве утверждали, что в 2021 году Украина должна получить 42 млн доз вакцин от коронавируса.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет.

Назначенный 20 мая министром здравоохранения Ляшко пообещал, что до конца 2021 года все желающие в стране смогут вакцинироваться против коронавируса. При этом за лето прививки “как минимум” и “гарантированно” получат 5 млн украинцев, прогнозирует он.

Ляшко в интервью LB.ua, которое вышло 25 мая, заявлял, что как минимум три больших украинских завода способны производить вакцины против COVID-19.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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