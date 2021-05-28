 

Мнение: Закрытие “Открытой России”

28.05.2021, 3:30, Разное
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"Открытая Россия" Ходорковского объявила о прекращении деятельности и закрытии всех своих отделений в России. Кроме того, увольняются все сотрудники организации. Причина, по заявлению руководства "Открытой России" – опасения за своих сторонников, которые могут попасть под репрессии.

В целом решение логичное. В фашистском государстве нет и не может быть оппозиции, кроме официально назначенной быть таковой. Какое-то время политическая картина в России была абсурдной – была "системная" и "несистемная" оппозиции, что вообще-то говоря, нонсенс. Теперь все приходит в норму – на плаву остаются только прикормленные симулякры, чьей задачей является имитация оппозиционной деятельности. Остальные либо прекращают деятельность, либо уходят в подполье – иного развития событий в террористическом государстве быть не может.

Неважно, какие убеждения наличествуют у "Открытой России". Важно то, что для режима всё, что не под его контролем – это угроза. В этом смысле парадоксальным образом на данном этапе по отношению к режиму есть только две позиции – ты за него или против. Всё остальное неважно, так же как неважны различия между противниками режима. Если есть фашизм (а он уже есть, и отрицать это попросту нелепо), то у него есть только одна антитеза – антифашизм. С раковой опухолью договариваться и лечить ее бессмысленно: либо она сожрет организм, либо ее вырежут всю до последней молекулы.

Источник: Эль Мюрид



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