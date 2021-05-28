 

В России вновь выявили более 9 тысяч новых заражений COVID-19

28.05.2021, 3:16, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

За минувшие сутки в России выявили 9039 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщили в оперативном штабе России по коронавирусу.

Число выздоровевших от ковида составило 9759 человек, а умерших – 402 человека. Таким образом, общее число заражений в России достигло 5 035 207 случаев, выздоровлений – 4 651 849 случаев, а количество летальных исходов составило 120 002. Самая напряжённая обстановка сохраняется в Москве, где заболели 3105 и умерли 58 человек, сообщает RT.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

01.03 / Хакеры смогли взломать почтовый сервис Gmail с помощью расширения для браузера Firefox

11.08 / Ученые обнаружили одну из причин появления агрессии и гиперактивности у детей

09.11 / В России выявили рекордные 21 798 новых случаев COVID-19

19.01 / Зюганов о Навальном: Он сам себе не хозяин

06.04 / Цыганочка с выходом: Иван Ургант вернулся к съемкам своего шоу и рассказал о последствиях коронавируса

04.08 / Мнение: Политическая культура

14.09 / “Не могу поверить “: Оксана Самойлова показала снимки из первой фотосессии с сыном

07.04 / Мнение: Дубаец Дуров, натурщицы на балконе и попрание арабского этикета

25.12 / После избиения лицо Юлии Волковой «собирали по кусочкам»

23.08 / Вооруженный Лукашенко об участниках протеста: Как крысы разбежались

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика