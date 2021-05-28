В Минтруде заявили о готовности рассмотреть переход на четырехдневку

Министерство труда и социальной защиты России готово рассмотреть предложение о переходе на четырёхдневную рабочую неделю. Об этом сообщил глава ведомства Антон Котяков.

Котяков отметил, что в министерстве всегда обсуждают любые инициативы от социальных партнёров. При этом саму идею четырёхдневки министр оценивать не стал и подчеркнул, что его высказывания не следует принимать как потенциальное согласие Минтруда с предложением, сообщает RT.

Напомним, что с идеей постепенного сокращения рабочей недели выступил в конце апреля заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.