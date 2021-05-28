«Белавиа» в пролете

Как крупнейшая авиакомпания Беларуси будет расплачиваться за поступки Александра Лукашенко.

После того как 23 мая самолет ирландской авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил вынужденную посадку в Минске, а затем были задержаны находившиеся на борту сооснователь оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич и его девушка, жительница РФ София Сапега, власти множества стран выступили за бойкот белорусского воздушного пространства и запрет использования своих аэропортов минскими авиакомпаниями. Такое положение дел напрямую бьет по государственной авиакомпании «Белавиа». «Новая газета» разобралась, в каком состоянии авиаперевозчик вступает в новые ограничения и каковы его перспективы в таких условиях.

26 мая борт «Белавиа», летевший в Барселону, вернулся в Минск. Самолет авиаперевозчика не пустили в воздушное пространство Польши, потому что по маршруту следования находилось воздушное пространство Франции, а Франция небо для «Белавиа» закрыла. Страны Евросоюза 24 мая во время европейского саммита приняли решение запретить белорусским авиакомпаниям использовать воздушное пространство и аэропорты европейских стран. Решение вступает в силу после утверждения в Совете ЕС. Великобритания также приостановила разрешение на выполнение полетов «Белавиа» и других белорусских авиаперевозчиков, включая чартерные компании. Похожее решение приняли и французские власти. После этих ограничений «Белавиа» отменила рейсы в Лондон и Париж до конца октября. Компания также прекращает полеты в Финляндию с 26 мая, а в Чехию — с 28 мая.

Фото: ТАСС

Авиасообщение между Беларусью и Украиной последняя прекратила с полуночи 26 мая. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, который анонсировал это решение, отметил «наглость вызовов» белорусских властей. «Учитывая уровень опасности и наглости вызовов демократическим ценностям, которые создают своей деятельностью власти Беларуси в непосредственной близости от границ Украины, президент Владимир Зеленский инициировал решение о полном прекращении авиасообщения с Республикой Беларусь и перенаправлении всех авиарейсов в обход ее воздушного пространства», — сказал он.

В официальной группе «Белавиа» в социальной сети «ВКонтакте» авиакомпания разместила короткое видео с очень грустным маленьким белым самолетом с символикой перевозчика (это традиционный белорусский цветок василек; на сайте указано, что он с давних пор считается символом чистоты, приветливости и дружелюбия), который говорит, что хочет летать, и пост с ответами на самые популярные запросы пассажиров. Так, в сообщении есть сведения о том, какие рейсы уже отменили, как узнать состояние определенного рейса, а также о том, что пассажиры смогут вернуть либо обменять билет без штрафов в течение 12 месяцев с момента его приобретения — для этого нужно всего лишь обратиться по месту покупки авиабилета. «Нам жаль, что всем пришлось столкнуться с такой неопределенной ситуацией. Верим в лучшее», — написано в посте авиакомпании.

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Авиакомпания «Белавиа» была основана 5 марта 1996 года. Размер ее флота составляет 30 активных бортов (Boeing 737-8; Boeing 737-800; Boeing 737-500; Boeing 737-300; Embraer 195-E2; Embraer 195; Embraer 175). У авиаперевозчика сейчас около 60 пунктов назначения в странах Европы, Азии и СНГ, из которых, по подсчетам «Новой газеты», из-за ситуации с Романом Протасевичем потеряна будет почти половина. В 2019 году компания расширила штат почти на сотню новых сотрудников; таким образом, их число составило более 1800 человек. 25 мая 2021 года белорусский блогер Антон Мотолько опубликовал в своем Telegram-канале документ, из которого следовало, что «Белавиа» сократит половину своих сотрудников после ограничений, введенных европейскими странами. В «Белавиа» подтвердили РБК, что компания вынуждена будет «оптимизировать численность штата», но массовых сокращений не ожидается.

«Белавиа» имеет 17 представительств в странах ближнего и дальнего зарубежья, является членом международной организации авиаперевозчиков IATA. В 2016 году было перевезено почти два с половиной миллиона пассажиров, что на 19% больше, чем годом ранее. Доля транзитных пассажиров на регулярных рейсах авиакомпании составила порядка 50%.

Исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев рассказал «Новой газете», что бизнес-модель авиакомпании «Белавиа» в силу специфики самой страны была изначально ориентирована на экспорт транспортных услуг: «Значительная часть пассажиропотока — это граждане России, которые отправляются к пункту назначения в Европе, прежде всего по тем направлениям, на которых недостаточная конкуренция российских перевозчиков, а также по некоторым закрытым или условно закрытым направлениям, таким как Украина или Грузия, куда напрямую российские авиакомпании не летают, сейчас еще Турция и Египет и так далее. Поэтому авиакомпания очень успешно эксплуатировала потенциал географического положения, и это дало ей в свое время мощный стимул к развитию. Действительно, «Белавиа» смогла стать крупным региональным игроком, успешным, прибыльным», — уверен Пантелеев.

По его словам, сейчас у компании «отвалился» огромный сегмент бизнеса, связанный с полетами в целый ряд пунктов назначения, которые были востребованы для российской аудитории.

«Естественно, транзитный потенциал — это не единственная составляющая в бизнесе компании, «Белавиа» обслуживает, например, и полеты жителей республики, в том числе — в места массового отдыха, не только из самого Минска, поэтому определенная часть бизнеса у авиакомпании сохранится. Но сокращение транзитного потенциала, соответственно, снизит и объем, выражаясь образно, входящего трафика из России. То есть если нет возможности продолжить полет дальше, то люди особо никуда и не полетят», — говорит эксперт. По сведениям Евроконтроля, чаще всего авиационное пространство Беларуси пересекают «Белавиа», «Аэрофлот» и «Турецкие авиалинии» (эти данные учитывают только направления внутри Европы или из пунктов в Европе куда-то еще), пишет BBC. По данным ведомства, через пространство страны пролетает 339 рейсов только на этих направлениях.

Серьезных судебных претензий к «Белавиа» ни в белорусской, ни в российской юрисдикции «Новой газете» найти не удалось. «Белавиа» становилась участницей публичных скандалов всего несколько раз. Так, 22 октября 2016 года в киевский аэропорт Жуляны вынужден был вернуться Boeing 737-800, следовавший по маршруту Киев — Минск. На его борту находилось 136 пассажиров, в том числе одиозный активист «Антимайдана» Армен Мартиросян.

Позже МИД Беларуси опубликовал стенограмму, согласно которой украинский диспетчер угрожал экипажу применением боевой авиации, но в Службе безопасности Украины (СБУ) эту информацию отрицали. Как заявлял СМИ сам Мартиросян, СБУ искала некий накопитель информации. Найти флешку якобы так и не удалось, и после допроса активиста отпустили. После этого случая разворота в небе до процесса дело так и не дошло — украинская и белорусская стороны договорились об урегулировании претензий в досудебном порядке. Сам Мартиросян имел претензии к властям Украины, в частности к СБУ, но не к авиакомпании.

Менее приятный след в публичном поле оставила история с уволенной сотрудницей «Белавиа» Надеждой Букатая, которая работала инспектором группы розыска багажа в Национальном аэропорту Минск. В феврале 2021 года девушка рассказала белорусскому изданию «Солидарность» о том, как после видеообращения «против произвола властей» (имелись в виду события в Беларуси лета 2020 года, когда из-за несогласия с результатами президентских выборов большое число людей вышло на улицы страны, после чего происходили массовые задержания, столкновения и проч. — Ред.) ее вызывали на разговор, а потом уволили и отправили на 15 суток на Окрестина и в Жодино (следственные изоляторы Минска. — Ред.).

Бывший инспектор группы розыска багажа в Национальном аэропорту Минска Надежда Букатая. Фото: udf.name

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15 августа 2016 года авиакомпания провела ребрендинг, который разрабатывался на протяжении полутора лет. Для пассажиров прошлая ливрея «Белавиа» (темно-синий и красный цвета, а также флаг республики) ассоциируется с авиакомпаниями советского времени, что накладывает отпечаток на образ белорусского авиаперевозчика. Главным новым элементом «Белавиа» теперь выступает упомянутый уже василек.

Пытаясь привлечь еще большую аудиторию, 29 июля 2016 года авиакомпания представила воздушное судно Boeing 737-300 в ливрее популярной белорусской интернет-игры World of Tanks: фюзеляж самолета стал черным, а крылья — оранжевыми. В задней части борта был помещен оранжевый орнамент в белорусском стиле, выполненный в форме танка Т-34, а сбоку — надписи: «Игра из Беларуси, в которую играет весь мир». На хвосте — все тот же василек, только белый. Для Беларуси это был первый случай коммерческого брендирования самолета. 12 декабря 2018 года в аэропорту Минска приземлился самолет Embraer ERJ-195LR, брендированный для компании Wargaming. Интерьер салона также был брендирован в стиле игры World of Tanks, а приветствие на борту — стилизовано под игру.

Cамолет авиакомпании «Белавиа» в ливрее, посвященной игре World of Tanks, 2016 год. Фото: РИА Новости

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В феврале 2021 года генеральным директором авиакомпании «Белавиа» был назначен Игорь Чергинец, который ранее занимал должность заместителя генерального директора по маркетингу и внешнеэкономической деятельности и вообще всю жизнь проработал в «Белавиа» — буквально с момента ее основания в марте 1996 года.

«Прежде всего хочу отметить, что все традиции, существующие в «Белавиа», останутся неизменными. Они были выработаны на протяжении многих лет и крепко обосновались в жизни компании. Тем не менее мы будем уделять особое внимание дальнейшей цифровизации и стремиться к внедрению передовых мировых практик. Мы планируем обновлять флот за счет новейшего поколения Embraer 195-E2, ведем подготовку по приобретению самого современного Boeing 737-8. До конца текущего года мы планируем прекратить эксплуатацию Boeing Classic. Несомненно, модернизация воздушного парка будет способствовать расширению сети маршрутов, открытию новых направлений и увеличению пассажиропотока. Я также уверен, что для эффективной эксплуатации современной техники необходимо и дальше уделять особое внимание подготовке кадров авиакомпании, развитию авиационного отряда, авиационно-технической базы, службы бортпроводников и других служб и отделов», — заявлял тогда Игорь Чергинец.

Гендиректор авиакомпании «Белавиа» Игорь Чергинец. Фото: ont.by

Он сменил на этом посту Анатолия Гусарова, посвятившего авиакомпании больше 25 лет. «Белавиа» навсегда останется одним из самых значимых и теплых этапов в моей жизни. 25 лет мы вместе строили компанию: внедряли новые услуги, открывали новые направления, модернизировали флот, помогали людям встречаться со своими близкими и открывать для себя новые страны, меняли жизни людей. Сотрудники «Белавиа» являются примером того, что в этом мире нет ничего невозможного, когда рядом такая команда», — говорил Анатолий Гусаров.

Собеседники «Новой» в российской авиаотрасли характеризуют обоих руководителей комплиментарно, а также отмечают, что в феврале Чергинец был настроен очень оптимистично относительно развития бизнеса и ждал получения новых бортов для перевозок.

Исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев отмечает, что кризис в мировой гражданской авиации, связанный с коронавирусом, значительно ограничил объем международных полетов. «Поэтому по понятным причинам и «Белавиа» вошла в сегодняшнюю ситуацию, с одной стороны, максимально ужавшись, хотя, с другой стороны, налицо были признаки восстановления рынка перевозок более динамичного, чем по Европе, и это дало возможность авиакомпании оптимистично оценивать ситуацию и буквально в считаные недели и месяцы получить даже несколько новых самолетов от производителей», — резюмирует он.

Фото: РИА Новости

Во время подготовки материала ни Чергинец, ни Гусаров на звонки и сообщения корреспондента «Новой газеты» так и не ответили.

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Как пишет Bloomberg, по оценке директора консалтинговой компании Friendly Avia Support Олександра Ланецкого, после запрета на полеты над Беларусью для европейских авиакомпаний страна может лишиться до половины сборов за авиатранзит.

Также, по его мнению, «Белавиа» может потерять половину своей выручки, которая в 2020 году составила 210 млн долларов.

Исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев напоминает, что подобного рода ситуации, насколько бы вопиющей эта ни была, с точки зрения мировой практики — это не первый прецедент. В 2017 году ряд арабских стран — Саудовская Аравия, ОАЭ, Ливия, Египет — объявили бойкот Катару. «Авиакомпания Qatar Airways, чья бизнес-модель еще больше зависит от транзита, оказалась в изоляции, потому что значительная часть ее маршрутов естественным образом проходила через воздушное пространство ближайших соседей. И для перевозчика оставалась лишь относительно узкая полоска в нейтральных водах над Персидским заливом, которая продолжала позволять выполнять полеты.

Авиакомпания потеряла не менее 7% трафика и была вынуждена отказаться от порядка 19 направлений, открыв взамен 14 новых. В нынешней ситуации перед «Белавиа» встанет вопрос о поиске новых маршрутов.

Сохраняющиеся хорошие отношения с Россией в принципе позволили бы открыть еще какие-то пункты назначения в России, но для россиян полеты в Минск без продолжения куда бы то ни было менее интересны», — говорит Пантелеев. По мнению эксперта, бесконечно долго такая ситуация длиться не может. «Все понимают, что Республика Беларусь не является частью Евросоюза и сохранит приверженность традиционной модели, когда есть национальный перевозчик. Это в Европе есть прецеденты, когда национального перевозчика продают Lufthansa и страна остается без своей собственной авиакомпании. Беларусь найдет, очевидно, какие-то меры поддержки для возможности сохранить авиакомпанию, хотя, конечно, не без потерь с точки зрения количества занятых и парка воздушных судов. До кризиса авиакомпания «Белавиа» была стабильно прибыльной и была успешным и весомым налогоплательщиком. Сохранить в тяжелых условиях курицу, которая способна нести золотые яйца, — разумный подход. И было бы логично, если бы правительство прямо или косвенно поддержало авиакомпанию», — считает Пантелеев.

Александра Джорджевич

При участии Дениса Короткова

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