Стать «знакомыми незнакомцами»: как можно сохранить свой брак

Когда вы много лет находитесь в браке, романтика постепенно исчезает из ваших отношений. Это сказывается и на чувствах. Они притупляются, теряют свои краски и накал. Не зря говорят, что рутина убивает любовь. Но былые чувства можно вернуть, если начать работать над своими отношениями. Как сохранить брак, если романтика ушла из него? Рассмотрим несколько действенных способов.

Ухаживайте друг за другом, как в первый раз

Вспомните, какими были ваши отношения, когда вы только начинали флиртовать друг с другом. Постарайтесь восстановить былую влюбленность. Кто-то из супругов должен проявить инициативу. Подойдите к партнеру, например, когда он смотрит футбол или новый сериал. Предложите ему завязать роман заново. Ваша просьба наверняка его удивит, но не отступайте. Подыграйте ему, вспомните моменты из прошлого. Это поможет возобновить былые чувства.

Проявите настойчивость

Будьте готовы к тому, что партнер не воспримет ваше предложение всерьез. Он может рассмеяться или ответить с сарказмом. Проявите настойчивость, игнорируйте эту защитную реакцию и продолжайте флиртовать. Скоро он поймет, что вы настроены серьезно и ответит вам взаимностью. Тогда не сбавляйте оборотов. Оставляйте ему влюбленные записки, сделайте утром чашку кофе с пеной в форме сердечка. Все эти романтические жесты помогут вам развивать новый “роман”.

Верните романтику в отношения

Когда люди только начинают отношения, они очень ценят романтические моменты. Они дают импульс, помогающий развить чувства, перевести их на новый уровень. Постарайтесь восстановить эти моменты: прогуляйтесь вместе по парку, сходите в кафе или просто посмотрите сериал, сидя на диване в обнимку. Эти мелочи могут показаться несущественными, но они крайне важны для сохранения брака.

Станьте “знакомыми незнакомцами”

Все мы испытывали чувство волнения, когда впервые отправлялись на свидание с понравившимся человеком. Мы еще толком его не знаем, нам только предстоит познакомиться с ним. Это чувство любопытства, смешанного с волнением и тревогой, часто и становится импульсом для влюбленности.

Попробуйте воссоздать его, став друг для друга “знакомыми незнакомцами”. Как это сделать? Посмотрите на своего партнера со стороны. Подумайте о том, какие качества в нем могли бы стать привлекательными для другого человека. Это поможет вам по-новому посмотреть на свою вторую половинку. Вы откроете для себя незнакомые стороны своего партнера.

Не бойтесь соблазнять друг друга

Рутина убивает любую романтику. Женщины за годы в браке часто перестают заботиться о себе. Дома они встречают своего мужа в халате и без макияжа. Мужчины тоже не стремятся быть галантными джентльменами. Лишь единицы дарят цветы без повода и стараются хоть как-то порадовать супругу своим вниманием. О флирте и речи не идет. Часто муж и жена просто ограничиваются обсуждением новостей и насущных вопросов.

Если вы хотите возродить былые чувства, придется постараться. Научитесь снова быть соблазнительными. Делайте комплименты, флиртуйте, говорите намеками. Прихорашивайтесь перед приходом мужа, покупайте жене что-нибудь приятное, когда возвращаетесь с работы домой.

Дайте волю воображению

Предсказуемые жесты могут быстро наскучить. Чтобы ваши отношения снова не скатились в рутину, старайтесь делать что-то оригинальное. Не бойтесь дать волю воображению, делайте то, на что никогда не решались раньше. Удивите супруга, обняв его на улице. Приготовьте жене домашний торт, даже если вы раньше никогда и не увлекались готовкой.

Экспериментируйте во всем. Это может быть новая одежда, туфли на высоком каблуке или строгий костюм. Сделайте что-то, что точно удивит вашего партнера. Хотя бы на время перестаньте бояться того, что о вас подумают люди.

Эти поступки и жесты не должны быть редкими. Сохраняйте романтику в отношениях каждый день на протяжении недель и месяцев. Делайте друг другу комплименты, приглашайте на свидания, флиртуйте. Не бойтесь смеяться над собой, потому что юмор и общие шутки могут вернуть теплоту даже в самые бесперспективные отношения.

Наполните взгляд любовью

Помните, как в романтических комедиях влюбленные смотрят друг на друга? Попробуйте передать свои чувства взглядом. Улыбайтесь, подмигивайте, не бойтесь использовать мимику, чтобы выразить чувства. Не зря говорят: “Когда на вас смотрят с любовью, в ответ вам хочется горы свернуть”.