Гиперопека и другие ошибки матерей в воспитании сыновей

К сожалению, иногда случается так, что семьи распадаются почти сразу после рождения ребенка. И чаще всего мать продолжает воспитывать его в одиночку. Каждая женщина мечтает, чтобы ее сын вырос образованным, умным и счастливым человеком. Но не все из них понимают, как правильно воспитывать мальчиков. Стремление защитить и уберечь ребенка часто не лучшим образом отражается на его характере. Какие ошибки делают матери при воспитании сыновей?

Берут на себя роль отца

Матери часто пытаются компенсировать отсутствие отца в семье. И этим они допускают большую ошибку. Не нужно показывать сыну на своем опыте, каким мужчиной он должен быть. Пусть этим занимаются представители сильного пола. Это может быть и сам отец, если он видится с сыном. Если его нет, пусть мальчик чаще общается с дедушками и дядями.

Если мать берет на себя роль отца, велик шанс, что ее сын вырастет инфантильным человеком. С детства он привыкнет, что сильная женщина будет решать за него все проблемы. Эти качества мужчина будет искать в жене. А если не сможет, то так и останется жить со своей матерью.

Чтобы не взращивать инфантилизм в сыне, старайтесь не контролировать всю его жизнь. Позвольте мальчику самостоятельно принимать решения. Ошибаться – это нормально.

Лишают возможность брать на себя ответственность

Любой взрослый человек должен уметь нести ответственность за себя. Важно, чтобы ребенок понимал, что любые его поступки отражаются на окружающих. Как взращивать ответственность? Даже маленьким детям нужно давать обязанности. Например, прибраться в комнате, присмотреть за младшей сестрой или донести тяжелую сумку из магазина.

Матери же часто окружают сыновей заботой, которая лишает их возможности проявить себя. Они ничего не делают по дому, не принимают никаких решений. Такие мальчики далеки от любых бытовых проблем. И они воспринимают это как норму. Уже взрослые мужчины ожидают, что их женщина будет нести за них ответственность. Она будет работать, готовить и убирать, пока ее муж лежит на диване или играет в компьютерные игры. И виновато в этом неправильное воспитание, которое культивировала мать, потакающая всем его прихотям.

Контролируют все увлечения

Часто родители делят увлечения по гендерному признаку: мальчики должны играть в футбол, а девочки – ходить на танцы. Но не стоит делить хобби на “мужские” и “женские”. Куда важнее, чтобы у ребенка был выбор. Пусть он ходит на те кружки, которые ему нравятся.

Матери-одиночки часто делают акцент на традиционно “мужских” увлечениях, навязывая их сыновьям. Им кажется, что так они могут компенсировать отсутствие мужчины в семье. На самом же деле мальчик опять лишается права выбора. Позвольте ему выражать свое мнение. Если он хочет рисовать, запишите его на художественные курсы, а не заставляйте ходить в спортивную секцию.

Не контролируйте его увлечения. Так вы тоже взращиваете в сыне инфантилизм. Он и в будущем будет ожидать, что вы сделаете выбор за него. И ему будет сложно принимать самостоятельные решения.

Запрещают выражать свои эмоции

С ранних лет мальчикам прививают гендерные стереотипы. По мнению общества, мужчины не должны плакать и жаловаться. И часто излишней строгостью отличаются именно матери-одиночки. Они не хотят, чтобы сын, воспитывающийся без отца, вырос слабохарактерным. Подавляя их эмоции, матери невольно оказывают детям медвежью услугу.

Чрезмерная строгость приводит к тому, что ребенок вообще не научится правильно выражать свои эмоции. Боясь наказания, мальчик начнет подавлять их, что плохо скажется на его ментальном здоровье.

Не запрещайте ребенку показывать те чувства, которые он испытывает. Пусть мальчик плачет, если его кто-то обидел. Чаще хвалите и ободряйте его. Воспитание – это не только критика и наказания. Важно показывать ребенку свою любовь. Поощряйте его проявлять ответственность, быть самостоятельным и инициативным. И тогда ребенок не вырастет слабохарактерным, даже если будет плакать по любым пустякам.

Окружают гиперопекой

Гиперопека – это самая распространенная ошибка, которую совершают одинокие матери. Порой они неосознанно культивируют в них инфантилизм. Матери пытаются защитить ребенка от жестокого внешнего мира, но только вредят им. Иногда гиперопека для женщин – это возможность защитить себя от одиночества. Неосознанно они боятся, что сын бросит их, когда вырастет и построит свою семью. Лишая его права выбора, мать пытается привязать его к себе.

Важно понимать, что сын – это не ваша собственность, а самостоятельная личность. Хорошая мать должна помочь ему вырасти сильным и независимым человеком. Окружая ребенка гиперопекой, вы лишаете его любой самостоятельности. И инфантилизм уже взрослого мужчины станет вашей проблемой. Ведь именно вам придется решать все проблемы, с которыми он столкнется.

Чтобы ребенок не отвернулся от матери, важно выстраивать доверительные и здоровые отношения. Манипуляции еще никогда не помогали удержать детей подле родителей. Нет ничего плохого в том, что сын создаст свою семью. Любящий ребенок всегда сделает так, чтобы его мать стала ее полноправной частью.