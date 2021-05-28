Tesla активировал свою автомобильную камеру для наблюдения за водителями с помощью автопилота

Tesla позволил автомобильной камере в своих автомобилях Model 3 и Model Y контролировать водителей, когда используется усовершенствованная система помощи водителю Autopilot.

В обновлении программного обеспечения Tesla указал, что «камера в кабине над зеркалом заднего вида теперь может обнаруживать и предупреждать о невнимательности водителя, когда включен автопилот». В частности, Tesla имеет замкнутую систему данных, что означает, что изображения, снятые камерой, не покидают автомобиль. Согласно заявлению, система не может сохранять информацию о транзите, если не разрешено совместное использование данных. Tesla. Обновление прошивки было процитировано рядом Tesla владельцы активны на Twitter.

Tesla столкнулся с критикой за то, что не активировал систему мониторинга водителя в транспортном средстве, даже когда были получены доказательства того, что владельцы злоупотребляли системой. Владельцы разместили десятки видео на YouTube и TikTok, злоупотребляющие системой автопилота — некоторые из них засняли себя сидящими на заднем сиденье, когда автомобиль едет по шоссе. Несколько фатальных аварий с участием Tesla автомобили, на которых был задействован автопилот, оказали большее давление на компанию, чтобы она действовала.

До настоящего времени, Tesla не использовала камеру, установленную в его транспортных средствах, а вместо этого полагалась на датчики на рулевом колесе, которые измеряли крутящий момент — метод, который, как предполагается, требует от водителя держать руки на руле. Водители задокументировали и поделились в социальных сетях, как заставить датчики думать, что за руль держит человек.

Tesla не поделились подробностями о системе мониторинга водителя — например, отслеживает ли она взгляд или положение головы — или будет ли она использоваться для управления автомобилем без помощи рук. Усовершенствованные системы помощи водителю Super Cruise от GM и Ford Blue Cruise позволяют управлять автомобилем без помощи рук на некоторых разделенных шоссе. Их системы используют комбинацию картографических данных, высокоточного GPS, камер и радарных датчиков, а также систему внимания водителя, которая следит за человеком за рулем, чтобы гарантировать внимание водителям.

Tesla автомобили стандартно поставляются с системой помощи водителю под торговой маркой Autopilot. За дополнительные 10 000 долларов владельцы могут купить «полностью автономное вождение» или FSD — функция, которую генеральный директор Илон Маск обещает однажды предоставить полностью автономным возможностям вождения. FSD, цена и возможности которого постоянно росли, уже много лет доступны в качестве опции.

Тем не мение, Tesla транспортные средства не являются самоуправляемыми. FSD включает в себя функцию парковки Summon, а также Navigate on Autopilot, активную систему навигации, которая перемещает автомобиль от съезда к съезду с шоссе, включая развязки и изменение полосы движения. Как только водители вводят пункт назначения в навигационную систему, они могут включить «Навигация на автопилоте» для этой поездки.

Переезд происходит всего через неделю после Tesla написал в Твиттере, что его автомобили Model Y и Model 3, предназначенные для клиентов из Северной Америки, строятся без радара, что соответствует желанию Маска использовать только камеры в сочетании с машинным обучением для поддержки автопилота и других функций активной безопасности.

Автопроизводители обычно используют комбинацию радара и камер — и даже лидара — для обеспечения чувствительности, необходимой для предоставления расширенных функций системы помощи водителю, таких как адаптивный круиз-контроль, который сопоставляет скорость автомобиля с окружающим движением, а также удержание полосы движения и автоматическое удержание полосы движения. изменения. Маск рекламировал потенциал своей торговой марки «Tesla Vision », которая использует только камеры и так называемую обработку нейронной сети, чтобы обнаруживать и понимать, что происходит в среде, окружающей автомобиль, а затем соответствующим образом реагировать.

Решение убрать радар с автомобилей вызвало у компании некоторую реакцию. В Consumer Reports больше не указывается, что Model 3 является лучшим выбором, а Страховой институт дорожной безопасности заявил, что планирует удалить с Model 3 отметку Top Safety Pick +. Национальное управление дорожного движения и безопасности заявило, что автомобили Model 3 и Model Y, построенные не ранее 27 апреля 2021 года, больше не будут получать отметку агентства для автоматического экстренного торможения, предупреждения о лобовом столкновении, предупреждения о выезде с полосы движения и поддержки динамического торможения.