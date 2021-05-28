 

Управление намагничиванием поверхностными акустическими волнами

28.05.2021, 2:50, Разное
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Используя круговую вибрацию поверхностных акустических волн, совместная исследовательская группа успешно контролировала намагничивание тонкой ферромагнитной пленки.

Их исследование опубликовано в журнале. Nature Communications 10 мая 2021 г.

По сути, акустические волны — это волны колебаний атомов в веществе. Когда волны распространяются по поверхности материала, вибрация становится круговой. Это круговое движение, известное как угловой момент, может помочь измерить вращательное движение.

Поверхностные акустические волны используются в полосовых фильтрах сотовых телефонов. Полоса пропускания пропускает определенные частоты и не пропускает ненужные частоты. Однако запоминающие устройства в компьютерах состоят из ферромагнетиков.

«Мы задавались вопросом, могут ли поверхностные акустические волны управлять другой формой углового момента: вращением электрона — источником магнетизма», — сказал соавтор исследования Рио Сасаки, аспирант Токийского университета и одновременно специальный исследователь. в университете Тохоку.

Сасаки работал вместе с Ёичи Нии и Ёсинори Ононс, ассистентом и профессором Института исследования материалов Университета Тохоку.

Вместе они смогли управлять намагниченностью тонкой ферромагнитной пленки, используя передачу углового момента от поверхностной акустической волны к ферромагнитным спиновым моментам.

Наше открытие открывает новые возможности для комбинирования и разработки акустических и магнитных устройств », — добавил Сасаки.



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