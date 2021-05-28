 

Установлено, что люди могут жить вдвое дольше

28.05.2021, 2:48, Новости дня
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Выбрав правильный образ жизни и избавившись от вредных внешних влияний на организм, современный человек вполне мог бы жить по 150 лет. С таким заявлением выступили ученые из Сингапура и США, которые провели соответствующие исследования.

Как пояснили специалисты, при определении потенциальной продолжительности жизни были изучены медицинские карты сотен тысяч человек в разных странах мира. Для анализа собранной информации использован искусственный интеллект.

Напомним, что сейчас средняя продолжительность жизни человека составляет более 73 лет. Рекордсменами здесь являются японцы, которые проживают в среднем на 11 лет больше. Кстати, всего два столетия назад люди жили вдвое меньше, чем сейчас.



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