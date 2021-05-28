Минпросвещения разработает курс по цифровой грамотности для школьников

Минпросвещения РФ поддержало идею создания курса по цифровой грамотности для школьников, который дети могли бы проходить в рамках внеучебной деятельности, сообщил глава министерства Сергей Кравцов.

«Мы с Максутом Игоревичем (Шадаевым, главой Минцифры) обсуждали, я думаю, мы в достаточно короткие сроки такой курс можем разработать», – рассказал Кравцов, также он отметил, что школьники могли бы проходить его в рамках внеучебной деятельности. Об этом информирует ТАСС.

Кравцов уточнил, что «такой курс может быть разработан, рекомендован регионам. Здесь, действительно, должен быть такой междисциплинарный подход, и мы должны понимать суть и значение этого курса, определенные предложения в целом есть, мы их поддерживаем».

В свою очередь министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев предложил посвятить половину времени уроков по основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) формированию у школьников навыков безопасной работы с цифровыми технологиями.

«Мы считаем, что до 50% времени ОБЖ нужно посвятить формированию у школьников навыков безопасной работы с цифровыми технологиями, цифровыми сервисами… Понятно, что мы не говорим про дополнительную нагрузку, мы хотели бы здесь предложить скорректировать программу подготовки учебную по ОБЖ для того, чтобы большее внимание все-таки уделить вопросам безопасности в работе с интернетом, с интернет-сервисами… Мне кажется, что ОБЖ – это как раз тот предмет, который может быть для этого использован», – сказал Шадаев.

Напомним, глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн рассказал ТАСС, что уроки цифровой грамотности могут появиться в российских школах с 2022/2023 учебного года.