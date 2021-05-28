 

Адвокат рассказала о встрече с Протасевичем

28.05.2021, 2:43, Новости дня
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Адвокат одного из основателей признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Романа Протасевича Инесса Оленская заявила, что ей удалось встретиться с подзащитным и рассказала о его состоянии.

«Я встретилась с Романом. Он жив, здоров, на состояние здоровья не жаловался», – отметила адвокат, передает РИА «Новости».

По словам Оленской, она дала подписку о неразглашении обстоятельств дела, поэтому пояснить процессуальный статус клиента и рассказать о дальнейших своих действиях как защитника не может.

Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала. Также задержана его девушка, гражданка России Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.



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