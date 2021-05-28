ВСУ обстреляли минами окраины Донецка
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Украинские силовики выпустили 20 мин калибром 120 миллиметров по окраинам города Донецка, сообщил представитель ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
«В 19.50 (мск) зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины в направлении поселка Веселое. Выпущено 20 мин калибром 120 миллиметров», – приводит РИА «Новости» слова представителя ДНР.
Ранее украинские зенитчики провели учебные стрельбы по наземным целям и маневрирование в зоне проведения силовой операции в районе одного из военных полигонов в Донбассе.
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